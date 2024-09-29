إيلاف من الرياض: استقبل جمهور معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، المطرب العراقي الكبير سعدون جابر، بعاصفة من التصفيق، وبادلهم جابر التحية وشكر الحضور على التفاعل والترحيب، وذلك في مستهل الندوة الحوارية الطربية التي عقدت بعنوان "دندنة سعدون جابر"، وأدارها الإعلامي بدر رمزي، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ويستمر حتى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر المقبل).

وقال جابر في بداية الندوة، إن له علاقة مميزة وطويلة مع الجمهور السعودي منذ أكثر من 40 عامًا، حيث كانت البداية من خلال تجهيزه لأحد الألبومات مع شركة إنتاج سعودية، كانت لها ملحوظة على إحدى الأغاني وطلبت تغييرها بأغنية "عشرين عامًا"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في السعودية لم يتوقعه، مشيرًا إلى أن هذه كانت بداية مصافحة الجمهور السعودي، لتليها العديد من الأغاني الناجحة.

وصلة من أجمل أغاني سعدون جابر

وأطرب سعدون جابر الجمهور بوصلة من أجمل أغانيه التي حققت له جماهيرية واسعة في العالم العربي، حيث كانت البداية بأغنية "ياعين موليتين." كما لبى الطلبات الخاصة للحضور بغناء عدد من روائع أعماله التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وذلك بمصاحبة فرقة مسرحية متكاملة على خشبة المسرح.

وسرد جابر حكاياته مع أبرز الشعراء السعوديين، حيث كانت البداية مع الأمير خالد الفيصل وأغنية "ستل جناحه ثم حام." كما سلط جابر الضوء على علاقته المميزة مع الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وأغنية "أنا معك"، التي لحنها الموسيقار الكبير الدكتور عبدالرب إدريس، وشكلت خير بداية لمسيرة تعاون فني مثمر.

تطور كبير

وأوضح سعدون جابر، أنه يسعد كثيرًا بزيارة الرياض، وأنه يشاهد التطور الكبير في مختلف المجالات خلال كل زيارة، مؤكدا أن التطور الأهم هو بناء الفرد السعودي، وذلك هو البناء الأكبر الذي سيعزز مكانة المملكة عربيا وعالميا.

يذكر أن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024 يستضيف عددا من أهم رواد الفكر والثقافة والفن من داخل المملكة وخارجها، ويتضمن ندوات وورش عمل، وجلسات حوارية وأمسيات شعرية، وعروض فنية ومسرحية، إلى جانب فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال .