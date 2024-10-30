رحل عن عالمنا الفنان المصري القدير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة. يُعتبر حسن يوسف من أبرز نجوم الفن المصري في القرن العشرين، حيث شارك في مجموعة كبيرة من الأعمال التي تركت بصمة لا تُنسى في قلوب محبيه.

أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح الثلاثاء. وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

ونشر ابنه عمر حسن يوسف عبر حسابه أيضاً "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف".

بداية المشوار

وُلد حسن يوسف في 14 أبريل/نيسان 1934، وبدأ مشواره الفني منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي بأدوار ثانوية. كان فيلم "هدى" عام 1959 أحد أبرز أولى مشاركاته، حيث ظهر بجانب نجوم كبار مثل عماد حمدي ولبنى عبد العزيز. تبع ذلك ظهوره في أفلام شهيرة مثل "نساء وذئاب" عام 1960 و "في بيتنا رجل" بنفس العام، وحقق نجاحاً كبيراً بدور "محيي زاهر".

صعود النجومية

تدرج حسن يوسف سريعاً في عالم الفن، وتميز بوسامته وأدائه الكوميدي والرومانسي، فشارك في العديد من الأفلام التي أصبحت رموزاً للسينما المصرية. كان من أشهر أفلامه "الخطايا" و "التلميذة" و"شفيقة القبطية" و "أم العروسة"، وشارك سعاد حسني في عدة أفلام ناجحة حيث شكّلا ثنائياً مميزاً على الشاشة، مثل "الثلاثة يحبونها" و"للرجال فقط" و "فتاة الاستعراض" و "الزواج على الطريقة الحديثة" واشتهر بلقب «الولد الشقي» بين الجمهور والنقاد.

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يقول الناقد السينمائي طارق الشناوي لبي بي سي إن حسن يوسف هو أكثر أبناء جيله قرباً للجمهور الشباب منذ منتصف الخمسينات، حيث كان من السهل أن يشعر الشباب حينها بقربهم ليوسف، خاصة إذا كانوا لا يمتلكون جاذبية عمر الشريف أو القوة الجسدية لفريد شوقي أو وسامة كمال الشناوي ورشدي أباظة، بالتالي الأغلبية تشبه حسن يوسف بروحه المرحة البسيطة، خاصة مع تلقائيته وعفويته بدون أي تكلف.

وعبّر الشناوي عن أسفه أن يوسف لم يحظ بتكريم يستحقه عن مسيرته الفنية الطويلة.

حسن يوسف مخرجاً

في السبعينيات، قرر حسن يوسف خوض تجربة الإخراج، حيث أخرج عدداً من الأفلام التي شارك فيها بالتمثيل أيضاً، وكانت شمس البارودي، زوجته، هي البطلة في عدد منها. واجهت بعض أفلامه عقبات مع الرقابة، ومنها فيلم "الجبان والحب"، ولكن هذا لم يمنعه من مواصلة مسيرته الفنية بكل ثقة.

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التألق في الدراما التلفزيونية

من أشهر أدواره في المسلسلات التلفزيونية، دوره في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" الذي قدّم من خلاله شخصية مميزة، جعلته من أيقونات الدراما المصرية.

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كما جسّد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة" عام 2002، والذي لاقى استحساناً كبيراً من الجمهور، وكان من أهم أدواره الدرامية في مسيرته.

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يقول الناقد الفني خالد محمود ل بي بي سي إن حسن يوسف اقتحم الدراما بأعمال اجتماعية ودينية وتاريخية مهمة، وإن مسلسل "إمام الدعاة" تحديدا كان بصمة مميزة له في الدراما المصرية وجذب قاعدة واسعة من الجماهير.

ويضيف أن يوسف اقترب من عالم الصوفية وابتعد على أثرها عن العمل في الفن، ولكنه تحمس للشيخ الشعراوي حيث يمثل الوسطية الدينية بالنسبة له ولو اختلفت معه بعض التيارات في عدة مسائل فقهية، وبالتالي حب الناس الشديد للشعراوي وفكره الوسطي تناسب مع فكر حسن يوسف في هذه الفترة وأعاده للساحة الفنية مرة أخري بقوة.

وعن مشاركته في بطولة مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" عام ٢٠١٠ مع الممثلة غادة عبد الرازق، حيث حقق انتشارا واسعا حينها رغم استغراب الجمهور طبيعة الدور خاصة لارتباط الجمهور بدوره في "إمام الدعاة"، يرى محمود أنه أخذ من رصيده ولم يضف لتاريخه الفني.

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وأضاف محمود أن الفنان حسن يوسف ليس من النجوم الباحثين عن تأصيل أدوار تبقي في التاريخ لكنه قدم موضوعات اجتماعية مختلفة تعبر عن جيله في مراحل مختلفة، ولذلك يعتبر أدواره في فيلم "في بيتنا رجل" و"خان الخليلي" أحد أوجه التحول الدرامي في العمل حيث البطولة الجماعية تمثل جزءا رئيسيا في السينما المصرية حينها، وكانت أعماله الفنية تعكس روحه وشخصيته ومعايشته للعصر.

اعتزال الفن

في يناير كانون الثاني 2024، أعلن حسن يوسف اعتزاله الفن، بعد أن تأثرت حياته الشخصية بوفاة ابنه عبد الله غرقاً في عام 2023، وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن هذه الحادثة تركت في داخله حزناً عميقاً، ما جعله غيرَ قادر على تقديم الأدوار كما اعتاد جمهوره، وفضّل التفرغ للقراءة.

الإعلامي عمرو الليثي عبر عن حزنه قائلاً: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان الكبير الخلوق الاستاذ حسن يوسف أسال الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

نعى عدد من الفنانين المصريين الراحل حسن يوسف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل الممثل يوسف الشريف الذي نشر تغريدة عبر موقع إكس قال فيها: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفنان القدير حسن يوسف واسكنه فسيح جناته. البقاء لله"

إنا لله وإنا إليه راجعون…..رحم الله الفنان القدير حسن يوسف واسكنه فسيح جناته ….البقآء لله #وداعا_حسن_يوسف pic.twitter.com/ZG6XwRDMl2 — Youssef el sherif (@ElSherif) October 29, 2024

أما المخرج عمرو عرفة نعاه قائلا “بالابتسامة.. نتجاوز الحزن، وبالصبر.. نتجاوز الهموم، وبالصمت.. نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة.. نتجاوز الكراهية #وداعا_حسن_يوسف".

بالإبتسامة .. نتجاوز الحزن ،

وبالصبر .. نتجاوز الهموم ،

وبالصمت .. نتجاوز الحماقات ،

وبالكلمة الطيبة .. نتجاوز الكراهية #وداعا_حسن_يوسف pic.twitter.com/WnMvgt3CAQ — Amr arafa (@AArafa) October 29, 2024

يظل حسن يوسف أحد رموز السينما المصرية التي تركت إرثاً ضخماً من الأفلام والمسلسلات التي خلدت اسمه في قلوب المصريين والعرب، رحل جسده، لكن أعماله ستبقى حية تروي قصة نجمٍ أحبّ الفن وأعطى له بكل صدق وإخلاص.