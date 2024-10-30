إيلاف من القاهرة: تواصل البلوجر المصرية هدير عبد الرازق صاحبة المحتوى الذي تم تصنيفة شعبياً واعلامياً وقضائياً بأنه أقرب إلى "الإباحية" إشعال الجدل والغضب في آن واحد، في الشارع المصري، وهذه المرة لم تكن بمفردها التي تسببت في إثارة المزيد من الجدل.

فقد استضافتها الإعلامية التي تتقن لعبة "ركوب الترند" ياسمين الخطيب في برنامجها "شاي بالياسمين" عبر شاشة قناة النهار قبل أيام، لتتحدث عن فيلهما الإباحي المسرب، والذي ادعت أنه كان مع زوجها، ومن أبرز ما قالته هدير عبد الرازق وأثار الرأي العام أن الفيلم المسرب جلب لها الكثير من طالبي الزواج "العرسان".

وفي ظل حالة الغضب في مصر من الحلقة المثيرة للجدل، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "شاى بالياسمين" على قناة النهار، لمدة 6 أشهر وتغريم القناة مائتى ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.

ماذا حدث؟

وفقاً لموقع "صدى البلد" المصري، تصدرت الإعلامية ياسمين الخطيب الترند خلال الأيام الأخيرة بسبب استضافتها البلوجر هدير عبد الرازق التى عرض لها فيديو فاضح منذ عدة أشهر حيث قامت الإعلامية بتوجيه عدة أسئلة للبلوجر هدير عبد الرازق عن الفيديو المثير وتفاصيل النشر ومدة المقطع المتداول بل وكشفت الضيفة أن عدد كبير من الرجال تقدموا لخطبتها والزواج منها بعد انتشار الفيديو الخارج.

وكشفت هدير عبد الرازق فى نهاية حلقتها مع ياسمين الخطيب أنها مازالت تنتظر حكم القضاء فى قضية نشر الفيديو الفاضح حيث لم يتم إصدار الحكم النهائي لها حتى الآن وقامت فقط بدفع الكفالة.

وقامت قناة النهار بالاعتذار للجمهور وحذف الحلقة وإحالة ياسمين الخطيب للتحقيق ووقف برنامجها شاي بالياسمين.

إيقاف ياسمين الخطيب

بعد الضجة التى أثارتها حلقة ياسمين الخطيب، قرر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده، إيقافها عن العمل واستدعائها للتحقيق بسبب مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في برنامج "شاي بالياسمين" على قناة النهار.

قالت النقابة، في بيان لها ، إن هذه ليست الواقعة الأولى التى يتم إيقاف ياسمين الخطيب عن العمل بسبب ممارستها النشاط الإعلامي بشكل مخالف للقانون، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

وشدد النقيب على ضرورة التزام الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني من أجل تقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لكى يتم رفع درجات الوعي لدى المواطنين.

أول رد من ياسمين

خرجت الإعلامية ياسمين الخطيب على صفحتها الرسمية على الفيسبوك واعتذرت للجمهور عن حلقتها التى ظهرت فيها البلوجر هدير عبدالرازق وتحدثت عن الفيديو مثار الجدل، وقالت ياسمين الخطيب أنها لم تهدف هى أو فريق العمل ببرنامج لإحداث أى إثارة للجدل ولكن كان الهدف من حلقة هدير عبد الرازق هو لفت النظر لظاهرة مرفوضة مجتمعياً، رغم رواجها، وهي نجومية فتيات التيك توك المرتكزة على الإثارة والابتذال .

وأضافت ياسمين الخطيب فى بيانها أنها لم تستضيف هدير عبد الرازق بصفتها نجمة بل بهدف التأكيد على ندمها على أفعالها السابقة، ولكن وجد السواد الأعظم من الجمهور أن ظهور هدير عبد الرازق على الشاشة “شر” وإن كان باطنه خير لم يُرى ..وفى النهاية كررت ياسمين اعتذارها للجمهور، وتقديرها لرؤيته.

ماذا قالت هدير عبد الرازق؟

خرجت هدير عبد الرازق لترد على الاتهامات الموجه لها من قبل جمهور السوشيال ميديا وأنها لم تقصد الترويج لأى شئ غير أخلاقي وكشفت أن ياسمين الخطيب خلفت اتفاقها معها فيما يتعلق بنوعية الأسئلة والإجابات المذاعة لذا قررت مقاضاتها.

قالت هدير عبد الرازق : ياسمين الخطيب غيرت الاسكريبت تماما وقاطعتنى في كلامى ومعى ما يثبت هذا الكلام وأن حلقة ياسمين الخطيب كانت بعيدة عن المتفق عليها بيننا قبل الظهور فى الحلقة على القناة”.

وأضافت هدير عبد الرازق فى الفيديو أن ياسمين الخطيب استفزتنى عندما سألتنى عن خطيبي أوتاكا و"أنه خطبني من أجل الريتش واتحمقت على نفسي وخطيبي ورديت بشكل تلقائي كدفاع عننا بصفاء نية أن هناك عدد كبير من العرسان اتقدموا لى بعد انتشار الفيديو القديم".