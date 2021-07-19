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ايلاف من لندن: اعلنت وزارة الصحة العراقية الاثنين دخول البلاد ذروة الموجة الثالثة لجائحة كورونا مؤكدة ان الوضع الصحي خطير جدا مسجلا اليوم اعلى وفيات وتجاوز المصابين المليون ونصف المليون.

وقال الوكيل الفني المكلف بإدارة وزارة الصحة الدكتور هاني العقابي في رسالة تحذير الى العراقيين حصلت "ايلاف" على نصها ان "الوضع الوبائي في العراق خطير جداً" وهنالك عدد كبير من الراقدين في المستشفيات وهم من الحالات الخطرة.

وشدد بالقول "نحن الان في ذروة الموجة الثالثة وهي تتطور وعدد الاصابات والوفيات في تزايد مستمر".. منوها الى ان عدد الكوادر الطبية في المستشفيات غير كافي بسبب الاعداد الكبرى للمصابين.

واضاف ان وزارة الصحة أعدت بيانات للتعامل مع الوباء منذ دخوله مناشدا الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية وخصوصا المشاركين في زيارة عرفة في المراقد المقدسة المنتشرة في البلاد.

واشتكى المسؤول الصحي من ان عدد المرافقين مع المريض كبيرة جدا وأغلبهم غير ملتزمين بالاجراءات الوقائية ولا يرتدون الكمامات .. محذرا بالقول "لانستطيع اجتياز ازمة الوباء وتقليل عدد الداخلين الى المستشفيات الا بأخذ اللقاح فاعراض الفايروس خطيرة جدا ومن الصعب تحملها والخلاص من هذا الخطر هو التطعيم".

القوات الامنية في المستشفيات



ودعا المكلف بادارة وزارة الصحة المرضى والمرافقين الالتزام بإرشادات الكوادر الطبية وعدم ادخال السخانات "الهيترات" والامتناع عن التدخين داخل الردهات.. مطالبا القوات الامنية بتعزيز تواجدها في جميع المستشفيات لردع من يقف امام تقديم الخدمات للمرضى وكذلك منع دخول المرافقين.

واكد قائلا "اننا لا نستطيع القضاء على هذا المرض الا بالتطعيم وعلى المواطنين اخذ اللقاحات للوقاية ولسلامتهم من المرض".

ونوه الى ضرورة تكاتف الجميع والتعاون في نشر التوعية عبر وسائل الاعلام او منصات التواصل الاجتماعي وعن طريق التواصل المباشر وغير المباشر وفي جميع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لحفظ الأمن الصحي للبلد .

مليون ونصف إصابة



واعلن العراقي اليوم تسجل 9883 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد المصابين منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 شباط فبراير عام 2020 الى مليون و501 الف و595 مصابا.

كما تم ايضا تسجيل اعلى رقم للوفيات في يوم واحد بلغ 62 حالة جديدة في عموم البلاد ليزداد عدد الوفيات الكلي الى 17 الفا و892 وفاة.

واشارت وزارة الصحة الى ان عدد الراقدين في المستشفيات حاليا للعلاج يبلغ 119 الف و158 مريضا بينهم 657 في العناية المركزة.

كارثة مأساوية



وفي اربيل أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق الاثنين تسجيل نحو 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الإقليم ووفاة 87 من الكادر الصحي منذ ظهور الجائحة محذرا من ان الاقليم امام كارثة انسانية.

وكشف سامان برزنجي في مؤتمر صحافي في اربيل عن اصابة أكثر من 4 آلاف طبيب وموظف صحي بفايروس كورونا توفي منهم لغاية 87 كادراً صحياًمنذ ظهور الوباء في الاقليم مطلع العام الماضي.

وأضاف "أن الإقليم سجل عدة حالات إصابة بالمتحور الجديد دلتا وللاسف لغاية الآن بعض المواطنين لا يقبلون على التلقيح بل ويعتبرونه ليس جيداً كما نقلت عنه وكالة "شفق نيوز" الكردية.

وسجل الاقليم اليوم نحو 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الإقليم. واوضح الوزير أنه "تم تسجيل 1950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة في مدن الإقليم، خلال الـ 24 ساعة ماضية".

وأضاف انه "تم عقد سلسلة اجتماعات في دائرة صحة اربيل مع المختصين،والاطباء الاستشاريين للنقاش معهم بكيفية مواجهة الموجة الجديدة، ولحسن الحظ فريق منظمة الصحة العالمية معنا وحاليا الجميع منشغل بزيادة عدد الاجهزة الخاصة بالأوكسجين والاسرِّة".

واشار الى أنه "لغاية الان وصل الاقليم الى اللون البنفسجي "ونتمنى ألا نصل الى اللون الاحمر".. داعيا مواطني الإقليم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة .. محذرا بالقول ان "وزارة الصحة لا تستطيع مقاومة هذا الوباء لوحدها لذلك على المواطنين وقاية وحماية انفسهم من هذا الفيروس والابتعاد عن التجمعات لان الوضع الوبائي لكورونا في الإقليم خطر ونحن أمام كارثة مأساوية".

تشديدات صارمة



ومن جهتها اصدرت وزارة داخلية الاقليم تعليمات صارمة تقضي بفرض لبس الكمامات والتباعد مترين وضبط المنافذ الحدودية والمطارات وتشديد الاجراءات فضلا عن حث المواطنين على أخذ اللقاح .

وبشأن إقامة صلاة العيد وباقي الصلاوات أوضحت أنه "يجب ان تكون بتنفيذ كل التعليمات الصحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وأي جامع مخالف سيغلق .. وبينت أنه "على جميع المطاعم والكافتريات التي تستقبل المواطنين بالداخل يجب ان يكون العدد محدد واي مكان مخالف يغرم مليوني دينار (حوالي 1700 دولار) لافتة إلى أن أي شخص يزور الإقليم من باقي المحافظات يجب ان يكون لديه فحص كورونا خلال 72 ساعة الماضية على دخوله الاقليم .

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