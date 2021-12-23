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إيلاف من لندن: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ روسيا دولة عصية على الهزيمة، حيث لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك ولا يمكن تدميرها إلّا من الداخل.

وعقد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، مؤتمر الصحفي السنوي الكبير حيث تحدث خلاله عن الملفات الأكثر إلحاحاً على الأجندة الداخلية والخارجية للدولة.

وفي رد بوتين بعد سؤال صحفي عن إمكانية هزيمة روسيا، قائلاً: "إذا تحدّثنا عن التاريخ، فأنا أريد أن أتذكر ما كان يتحدث عنه خصومنا على مر القرون، لا يمكن هزيمة روسيا، ولا يمكن تدميرها إلا من الداخل".

محاولات لمرتين

وأضاف قائلاً: "هذا تم القيام به مرتين بعد الحرب العالمية الأولى وخلال تسعينيات القرن الماضي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي حيث حاول الكثيرون العبث بالدولة".

وطرح أحد الصحفيين سؤالاً على بوتين، بشأن احتمال أن تصبح روسيا محاطة بسلسلة القواعد العسكرية الأجنبية. وقال ردًّا على السؤال: "تطويق بلد كبير مثل روسيا أمر صعب".

ولم يستبعد بوتين، مع ذلك، إمكانية أن يكون هناك مَن يفكر في تطويق روسيا، مشيراً إلى "أن الوسائل الحديثة تتيح، على الأرجح، فرصة التفكير في ذلك".

وأضاف أنه لم يقل إن هناك محاولة لتطويق روسيا رغم وجود القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق والجنوب.

فصل السلطات

وفي ردّ على سؤال من مراسل "بي بي سي"، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن فصل السلطات يعمل في روسيا، وأضاف: "فيما يتعلق بالسلطة في يد واحدة: لدينا فصل بين السلطات.. توجد سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية. من الواضح أنه توجد في كل دولة في كل مرحلة من مراحل تطورها، بعض الفروق الدقيقة المرتبطة بصلاحيات هذه السلطات".

وتابع الرئيس الروسي إجابته متحدثاً عن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بقوله: "سنسعى جاهدين لضمان عملها بشكل منفصل، بحيث تكون الدولة متماسكة وفعالة وتتطلع إلى المستقبل. وبنهاية المطاف، فإن خيار المجتمع والدولة سيحدده الشعب الروسي. وليس أولئك الذين تخدمونهم أنتم اليوم".

التاريخ السياسي لروسيا

في ردّ على سؤال حول التاريخ السياسي الروسي، لفت بوتين إلى أن الانتصار على روسيا إنه مستحيل وغير ممكن إلا من الداخل. وقال بوتين: "قبل كل شيء، بما أنك تتحدث عن التاريخ، أريد أن أذكّر بما قاله خصومنا على مدى قرون: روسيا يستحيل الانتصار عليها.. يمكن فقط تحطيمها من الداخل".

وأشار الرئيس الروسي في هذا السياق إلى أن "هذا الأمر أنجز بنجاح في فترة الحرب العالمية الأولى، وبشكل أكثر دقة بنتائجها، وفي تسعينيات القرن الماضي حين حطموا الاتحاد السوفيتي من الداخل. من يفعل ذلك؟ هم أولئك الذين خدموا مصالح أخرى أجنبية لا صلة لها بمصالح الشعب الروسي والشعوب الأخرى في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية".

أوكرانيا

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي إن لينين هو من أنشأ أوكرانيا عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي. وأضاف: "من أنشأ أوكرانيا ؟ لينين فلاديمير إيليتش هو من أنشأها عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم إنشاؤها".

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "لم يخطر على بالنا أي تصرفات تجاه القرم، لكن ما حدث عام 2014، انقلاب، انقلاب دموي، كانوا يقتلون الناس ويحرقونهم... لماذا؟ لا يوجد رد... الرئيس يانوكوفيتش [رئيس أوكرانيا الأسبق] وافق على كل شيء وكان مستعداً للتخلي عن السلطة... كانوا يعرفون ذلك جيداً، لكن لماذا فعلوا ذلك؟ بعد ذلك ظهرت شبه جزيرة القرم، لم يكن من الممكن التخلي عن سيفاستوبول والقرم، لم يكن من الممكن التخلي عن الناس هناك، أن نأخذهم في كنفنا ونحميهم. لقد وضعونا في موقف لم نكن فيه قادرين على التصرف بطريقة أخرى".

النمو الديموغرافي

اعتبر الرئيس الروسي، أن النمو الديمغرافي هو أحد أكبر التحديات التي تواجه روسيا، وأوضح أن الـ 146 مليون نسمة، عدد سكان البلاد، هو عدد قليل لمثل بلد بحجم روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن 146 مليون نسمة لبلد بمساحة روسيا (أكثر من 17.1 مليون كم مربع) "عدد غير كافٍ على الإطلاق".

وأشار بوتين إلى أنه في الوقت نفسه، انخفض متوسط العمر المتوقع، بسبب وباء كورونا. وأضاف الرئيس الروسي إلى أن عدد السكان القادرين على العمل هو 80 مليون شخص، موضحاً أن ذلك يعد قليلاً، خاصة لتطوير البينة التحتية في بلد بحجم روسيا، يشكو من نقص في اليد العاملة.

أهم القضايا

وفي الآتي أبرز القضايا التي طرحها بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي الكبير:

- الحرب ضد كورونا مستمرة ونعرف عن خطورة متحور "أوميكرون"

- خبراء روس يعملون بنجاح في إفريقيا على مكافحة "أوميكرون"

- الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعداداً للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى

- من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%

- الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى

- المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4% لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%

- لن يلاحق أحد في روسيا لرفضه التطعيم ضد كورونا

- دول أخرى لم تتجاوب مع مطالب روسيا المتكررة لتقديم أي أدلة تثبت "تسميم" نافالني

- قانوننا الخاص بالوكلاء الأجانب أقل صرامة بكثير من مثيله الأمريكي

- هناك انطباع بأن التحضيرات جارية لعملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس

- رد الأميركيين على مبادرتنا بخصوص الضمانات الأمنية إيجابي بشكل عام.

- أكدنا بوضوح أن استمرار امتداد الناتو شرقًا غير مقبول

- الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى عتبة بيتنا

- مخاطباً الغرب: عليكم تقديم ضمانات أمنية إلينا وبشكل سريع

- روسيا مستعدة لإقامة علاقات حسن جوار مع أوكرانيا لكن هذا الأمر مستحيل في ظل وجود حكومة كييف الحالية

- سكان دونباس هم من يقرر مصير منطقتهم