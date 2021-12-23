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إيلاف من بيروت: نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر قوله دبلوماسي رفيع قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يشعر بالإحباط من حديث كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المستمر عن قدرتهم على مهاجمة إيران، مضيفًا: "كأن الجميع في الجيش يستيقظون في الصباح ويتحدثون عن إيران. يبدو الأمر كأنهم يتصيدون. رئيس الوزراء لا يحب ذلك. هذا ليس أسلوبه".

جاء هذا التصريح بعد قول قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال تومر بار إن إسرائيل يمكن أن تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدًا إذا لزم الأمر.

يفضل بينيت إشارات عامة أقل لمهاجمة إيران، حيث أشار المصدر الدبلوماسي في القدس إلى العبارة الشهيرة: "إذا كان عليك إطلاق النار ، أطلق النار. لا تتكلم". أضاف المصدر: "كل هذا الكلام جنون وغير مفيد". بدلاً من ذلك، يفضل بينيت الإشارة إلى "الحفاظ على حرية إسرائيل في التصرف".

إضافة إلى ذلك، يعتقد رئيس الوزراء أن استثمار إسرائيل الهائل في تدريب قواتها بفضل ميزانية دفاعية ضخمة مخصصة للتركيز على التهديدات التي تشكلها إيران، يتحدث عن نفسه. وقال المصدر: "العدو يبحث أين نضع أموالنا".

وقال بار لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه يفترض أن الهجوم على إيران "سيحدث في زمني، وأنا أتفهم بالفعل حجم المسؤولية". وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل يمكن أن تدمر منشآت إيران النووية بنجاح، أجاب بار بسلبية مزدوجة، ما يعني نعم: "لا يمكن أن تطير مقاتلانا 1000 كيلومتر بعيداً عن إسرائيل ثم العودة إلى الوطن من دون إتمام المهمة".