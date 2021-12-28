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إيلاف من بيروت: أسقطت طائرة يوروفايتر تايفون التابعة للقوات الجوية الملكية طائرة صغيرة بدون طيار فوق قاعدة التنف الأميركية في جنوب سوريا هذا الشهر. استخدمت مقاتلة سلاح الجو الملكي البريطاني صاروخ Asraam (جو-جو متقدم قصير المدى) لتدمير الطائرة الصغيرة.

لم تنشر الولايات المتحدة أي دفاعات جوية في التنف كما فعلت في قواعد في العراق المجاور مهددة بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وبالتالي، يجب اعتراض الطائرات بدون طيار المعادية التي تهدد التنف. في الماضي، أسقطت طائرات F-15 التابعة للقوات الجوية الأميركية شأيضًا طائرات بدون طيار إيرانية الصنع بالقرب من القاعدة.

ومع ذلك، وجدت البلدان في المنطقة التي لديها دفاعات جوية هائلة أنها لا تستطيع الاعتماد فقط على هذه الأنظمة لمواجهة واكتشاف الطائرات بدون طيار التي تنتهك مجالها الجوي.

في المملكة العربية السعودية، عندما أعلنت وزارة الخارجية عن الحصول على 280 صاروخ جو-جو طويل المدى من طراز Raytheon AIM-120C AMRAAM، أشارت إلى أن الصواريخ "كانت مفيدة في اعتراض الهجمات المستمرة للطائرات بدون طيار التي عرضت القوات الأميركية للخطر وهددت أكثر من 70 ألف مواطن أميركي في المملكة".

باتريوت لا يراها

في الواقع، تم استخدام طائرات F-15 السعودية المسلحة بصواريخ AMRAAM لاعتراض طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين من اليمن والتي انتهكت مجالها الجوي. في 14 سبتمبر 2019، اخترق سرب من الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات وصواريخ كروز المجال الجوي السعودي وضرب منشآت بقيق وخريص النفطيةة.

قال آرام نركيزيان، المدير المشارك لبرنامج العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، لموقع Defense News في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019: "لم يتم تصميم أنظمة PAC-2 و PAC-3 [صاروخ باتريوت] في السعودية لاعتراض صواريخ كروز منخفضة الارتفاع أو التي تطير بمستوى الأرض أو الطائرات بدون طيار الصغيرة والمنخفضة. كانت الطائرة قادرة على استخدام انحناء الأرض لإخفاء تحركاتها".

وقال ديف دي روش من جامعة الدفاع الوطني بواشنطن بعد الهجوم: "معظم رادار الدفاع الجوي التقليدي مصمم للتهديدات على ارتفاعات عالية مثل الصواريخ". أضاف أن "صواريخ كروز والطائرات المسيرة تعمل بالقرب من الأرض ولذا لا يمكن رؤيتها بسبب انحناء الأرض. الطائرات بدون طيار صغيرة جدًا وليس لها بصمة حرارية لمعظم الرادار".

ربما تكون الطائرات المقاتلة التي تقوم بدوريات جوية قتالية منخفضة المستوى هي الطريقة الوحيدة للكشف عن مثل هذه التهديدات ومواجهتها. مع ذلك، فإن استمرار هذه الدوريات أمر غير مجد. وأظهرت لقطات من حرب مايو 2021 على غزة طائرة إسرائيلية من طراز F-16 تتعقب وتسقط طائرة بدون طيار.

حتى إسرائيل، التي تمتلك على الأرجح أكثر دفاع جوي متعدد الطبقات تقدمًا في العالم، لا يمكنها على ما يبدو الاعتماد كليًا على الأنظمة الأرضية للدفاع ضد طائرات بدون طيار.

تمرين إيراني

ثم هناك إيران. في أكتوبر الماضي، ظهر مقطع فيديو غير مؤرخ من تمرين تدريبي يُظهر طائرة إيرانية من طراز MiG-29A Fulcrum وطائرة F-5 Tiger II تحلقان على ارتفاع منخفض خلال تمرين تدريبي بالذخيرة الحية. أطلقت الطائرة F-5 هدفًا، وأطلقت MiG-29 على الفور أحد صواريخها جو - جو التي تعمل بالحرارة من طراز Vympel R-73، ودمرت الهدف على الفور.

لم يتضح ما كان التمرين بالضبط. كان من الممكن أن يكون تدريب القوات الجوية الإيرانية لمواجهة الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض. ولا شك في أن إيران لا تريد الوقوع ضحية لاعتداء من النوع الذي تم ارتكابه ضد السعودية في سبتمبر 2019.

دخلت إيران وأذربيجان في مواجهة متوترة في أكتوبر، حيث طالبت الأولى الأخيرة بقطع علاقاتها الدفاعية الوثيقة مع إسرائيل. رد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالتقاط صور مع طائرة هاروب إسرائيلية الصنع في تحذير غير واضح لطهران.

في ضوء هذا الانتشار، يمكن للمرء أن يتوقع رؤية العديد من الأمثلة على استخدام الطائرات المقاتلة لمواجهة هذه المركبات الجوية غير المأهولة في سماء الشرق الأوسط في المستقبل القريب.