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القدس: سقط صاروخان أطلقا من قطاع غزة في البحر المتوسط السبت قبالة سواحل تل أبيب على ما أفاد الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الجيش في بيان أن صفارات الإنذار لم تنطلق ولم يتم تشغيل نظام التصدي للصواريخ.

ولم يوفر الجيش أي معلومات عن الطرف الذي قد يكون مسؤولاً عن إطلاق الصاروخين باتجاه إسرائيل. وتسيطر حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاماً، لكن ثمة فصائل فلسطينية مسلحة أخرى فيه.

وجاء في بيان الجيش "في وقت سابق هذا الصباح سقط صاروخان أطلقا من قطاع غزة في البحر المتوسط قبالة تل أبيب".

وتواجهت إسرائيل وحركة حماس في حرب استمرت 11 يوماً في أيار/مايو 2021 وهي الرابعة بينهما منذ تولي حماس السلطة في غزة 2007.

ومنذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أطلقت خمسة صواريخ من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية على ما جاء في التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي الذي نشر في 29 كانون الأول/ديسمبر.