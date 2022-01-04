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إيلاف من بيروت: على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يائسًا. صعد قمعه للنقاد والمعارضين السياسيين، بمن في ذلك ميتين جوركان، العضو المؤسس لحزب الديمقراطية والتقدم المعارض الذي اعتقل في نوفمبر بتهمة التجسس، وهدد بطرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبعض حلفاء تركيا في الناتو. ومع تراجع شعبيته في الداخل، شرع في تجربة متهورة لخفض أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع، سياسة دفعت البلاد إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي. في غضون ذلك، يواجه معارضة أكثر توحدًا وجرأة تشكل لأول مرة تهديدًا مباشرًا لحكمه.

كان التحول دراماتيكيًا. خلال معظم العقدين الماضيين، في البداية كرئيس للوزراء بين عامي 2003 و 2014 ثم كرئيس منذ عام 2014، بدا أردوغان لا يقهر. جلب ازدهارًا جديدًا للطبقات الوسطى في تركيا، ودفع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه للفوز في أكثر من اثني عشر انتخابات على مستوى البلاد. لقد نجا من الحروب على أعتابه، وفي عام 2016، نجا من انقلاب. نصب نفسه سلطانًا جديدًا، واكتسب سيطرة كاسحة على القضاء والإعلام والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حتى في الوقت الذي قام فيه بقمع المعارضين السياسيين بلا رحمة.

في السنوات الأخيرة، فقدت شعبوية أردوغان الاستبدادية سحرها. منذ محاولة الانقلاب، أصبحت حكومته مذعورة، ولم تكتف بملاحقة مدبري الانقلاب المشتبه بهم فحسب، بل لاحقت أيضًا أعضاء المعارضة الديمقراطية واعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت أكثر من 150.000 أكاديمي وصحفي وآخرين على ترك وظائفهم.

لن يفوز بها

في غضون 18 شهرًا، ستجري تركيا انتخابات رئاسية من غير المرجح أن يفوز بها أردوغان. وبسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة، يمكن مقاضاته إذا أطيح به. يبدو من الواضح أن أردوغان سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه، بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة، أو حتى إثارة تمرد شبيه بالسادس من يناير في واشنطن. إذًا، التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة الذي لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها، مما قد يرسل موجات صادمة من عدم الاستقرار خارج حدود البلاد إلى أوروبا والشرق الأوسط.

عندما وصل إلى السلطة في عام 2003، تم الترحيب بأردوغان باعتباره مصلحًا من شأنه أن يبني ويعزز المؤسسات الديمقراطية في البلاد. في البداية، بدا أنه وحزب العدالة والتنمية يفيان بهذه الوعود. لبعض الوقت، جعلته سياساته يتمتع بالشعبية في الداخل والخارج. لكن سرعان ما بدأ في إظهار نزعات استبدادية. في عام 2008، أطلق العنان لما يسمى بقضية Ergenekon، وهي تحقيق شامل وغير حاسم في "الدولة العميقة" لتركيا حيث اتُهم أكثر من 140 شخصًا بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا. في الواقع، سرعان ما أصبح واضحًا أن أردوغان - بمساعدة رجل الدين فتح الله غولن، زعيم حركة غولن وحليفه في ذلك الوقت، ساعد أتباعه في الشرطة والإعلام والقضاء في اختلاق الأدلة التي تستهدف معارضي أردوغان الديمقراطيين. في محاولة لاجتثاث العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة.

بدأ أردوغان في الابتعاد عن علاقات تركيا الطويلة مع أوروبا والولايات المتحدة. في عام 2013، ألقى باللوم على الرئيس باراك أوباما في انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر، واصطفًا بشكل متزايد مع القوى الإسلامية السياسية في الشرق الأوسط، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين. على الرغم من أنهما كانا في البداية على طرفي نقيض من الحرب الأهلية السورية، فقد دخل أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية المطاف في اتفاق. بعد تواصل بوتين معه في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، وافق بوتين على السماح لتركيا بمطاردة وحدات حماية الشعب الكردية السورية (YPG)، التي كانت الولايات المتحدة تعتمد عليها لمحاربة الدولة الإسلامية (أو داعش)، و التزم أردوغان بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400. بحلول عام 2020، واجه أردوغان الولايات المتحدة الصعبة

تقوية المعارضة

لسنوات، بينما دفع أردوغان شعبيته الاستبدادية، كان بإمكانه الاعتماد على معارضة منقسمة. في عام 2017، ارتكب أردوغان خطًا مصيريًا، ونجح في اختراق تعديل دستوري حوّل النظام السياسي التركي من ديمقراطية برلمانية إلى نظام رئاسي. إضافة إلى إلغاء منصب رئيس الوزراء، منح التعديل أردوغان سيطرة مباشرة أكبر على بيروقراطية الدولة وأضعف بشكل كبير سلطات المجلس التشريعي. مع ذلك، حتى مع منح أردوغان مزيدًا من السلطة، أدى الإصلاح الدستوري عن غير قصد إلى تقوية المعارضة.

انهارت قاعدة حزب العدالة والتنمية التابعة للرئيس، وانخفض الدعم للكتلة الشعبوية الحاكمة، التي تضم حزب العدالة والتنمية وحزب العمل القومي الأصغر، وهو حليف لأردوغان منذ عام 2018، إلى حوالي 30 إلى 40 في المئة في استطلاعات الرأي، انخفاضًا من 52 في المئة في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

الاقتصاد أكبر نقاط ضعف أردوغان. في عام 2018، غرق الاقتصاد التركي في أول ركود له منذ وصول أردوغان إلى السلطة، وفي السنوات التي تلت ذلك، أدى التراجع إلى تآكل دعم حزب العدالة والتنمية في أهم مدينتين في البلاد، اسطنبول وعاصمة الأمة، أنقرة. في عام 2019، فاز أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري بمسابقة رئاسة البلدية في اسطنبول، ما أظهر لأول مرة أن المعارضة يمكن أن تهزم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات في سباق ثنائي الاتجاه. لكن الانتخابات أظهرت أيضًا المدى الذي كان أردوغان مستعدًا للذهاب إليه في محاولة للحفاظ على هيمنة حزب العدالة والتنمية. عندما خسر مرشحه، ادعى أردوغان حدوث مخالفات في مجالس الانتخابات التي أشرفت على التصويت وأجبر على إجراء انتخابات جديدة.

وفقًا لاستطلاعات الرأي الحالية، سيهزم كل من رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري وكذلك ميرال أكسينر، زعيمة الحزب القومي، أردوغان في مسابقة رئاسية ذات اتجاهين. يتنافس الثلاثة على القيادة الشاملة للمعارضة، لكن في رحلة قمت بها مؤخرًا إلى تركيا، علمت أن كل واحد منهم سيدعم المرشح الأول ضد أردوغان في جولة ثانية.

وضع صعب

أرقام الاستطلاع هذه تترك أردوغان في وضع صعب. مع توقع أن يصل التضخم إلى 20٪ في عام 2022، فإن احتمالات حدوث تحول اقتصادي قاتمة بشكل متزايد. في الوقت الحالي، تتمثل أفضل إستراتيجيته في محاولة دق إسفين بين الحزب القومي والفصائل اليمينية الأخرى ضد شركائهم اليساريين. لكن قادة المعارضة، الذين يدركون انتصاراتهم في عام 2019، ملتزمون بالبقاء معًا. باستثناء حدوث تحول دراماتيكي في الأحداث، مثل حظر أردوغان لأحزاب المعارضة الرئيسية وسجن قادتها أو تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، فإن النتيجة المرجحة لأردوغان في عام 2023، إذن، هي هزيمة مدوية سيبذل هو وأنصاره كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك. تخريب.

إذا استمر الوضع الحالي، فإن أردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا. هناك طريقتان محتملتان قد يسير بها التصادم. في البداية، يخسر أردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع. بعد ذلك، في إعادة عرض لإسطنبول في عام 2019، يسعى إلى التخلص من النتيجة، مما يدفع البلاد إلى أزمة.

كما هو الحال في الولايات المتحدة في عام 2020، فإن مثل هذا الهجوم على نظام الانتخابات الوطنية سيكون غير مسبوق. ومع ذلك، يبدو ذلك معقولًا بالنسبة لأردوغان، بالنظر إلى استعداده السابق لتقويض المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وطبيعة دائرته الداخلية الحالية، وتصميمه على التمسك بالسلطة.

النتيجة الأكثر ترجيحًا ستكون احتجاجات ضخمة، حيث تنجذب الشرطة والمعارضة مرة أخرى، للأسف، إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو إذا تم اكتشاف التدخل مبكرًا في التصويت. يتمثل أحد البدائل في جعل القوات المسلحة التركية، وهي تقليديًا المؤسسة الأكثر احترامًا في البلاد، بمثابة الضامن لاتفاق أردوغان والمعارضة. بالنظر إلى تاريخ تركيا في التدخل العسكري - بما في ذلك الانقلاب الوحشي عام 1980 - قد لا يبدو أن دعوة الجنرالات إلى السياسة فكرة جيدة.