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إيلاف من لندن: رفض قاضٍ أميركي محاولة الأمير البريطاني أندرو النجل الثاني للملكة، إسقاط دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده.

ورفض القاضي الأميركي لويس كابلان في محكمة نيويورك رفض القضية بعد سماع مرافعات من محامين يمثلون الملك والمتهمة فيرجينيا جوفري.

وهذا يعني أن الأمير أندرو دوق يورك، سيواجه محاكمة جنسية مدنية في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع أن تعقد المحاكمة المدنية بين سبتمبر وديسمبر.

وتتم مقاضاة دوق يورك من قبل السيدة جوفري، المعروفة سابقًا باسم فيرجينيا روبرتس ، التي تدعي أنه "ارتكب اعتداءًا جنسيًا وضربًا" عليها عندما كانت مراهقة.



وهي تدعي أن جيفري إبستين، الممول الأميركي الذي تعرض للعار والذي انتحر في السجن، قد اتجر بها لممارسة الجنس مع أندرو عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.



وكان محامو الدوق طلبوا رفض الدعوى المدنية في نيويورك بعد أن جادلوا بأن السيدة جوفري تنازلت عن حقها في مقاضاته عندما وقعت اتفاق تسوية بقيمة 500 ألف دولار مع إبستين.

مدعى عليه محتملاً



وقالت وثيقة عام 2009 إن السيدة جوفري وافقت على "الإفراج عن" إبستين "و" تبرئته وإرضائه وإبراء ذمته إلى الأبد "و" أي شخص أو كيان آخر كان من الممكن إدراجه كمدعى عليه محتمل ".



وفي جلسة استماع في المحكمة، قال أندرو بريتلر، الذي يمثل الأمير أندرو ، إنه "مما لا يرقى إليه الشك" أنه كان من الممكن مقاضاة الأمير في قضية عام 2009، وبالتالي سيتم اعتباره "مدعى عليه محتملًا".



وقال محامي الدوق للقاضي كابلان إن دعوى السيدة جوفري "يجب رفضها تمامًا"، بحجة أنها "غير عادلة" و "غير عادلة".

لكن ديفيد بويز محامي جوفري قال إن أندرو لن يكون "متهماً محتملاً" على النحو المشار إليه في التسوية، حيث لم تقدم الدعوى القضائية لعام 2009 أي مزاعم بأن الدوق اتجر بأفراد بسبب نشاط جنسي غير قانوني.

وقال بويز في الجلسة: "لقد كان شخصًا تم الاتجار بالفتيات له، وهذا معيار مختلف".

اسباب الرفض

وأوضح القاضي كابلان أسباب رفضه لطلب الدوق رفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده، وقال إن الاتفاق بين إبستين والسيدة جوفري "لا يمكن قوله" لصالح العائلة المالكة.

وقال القاضي في حكمه: "لا يمكن القول إن اتفاقية عام 2009 توضح، بوضوح ودون لبس، أن الأطراف قصدت "بشكل مباشر "أو" أساسي "أو" جوهري "لصالح الأمير أندرو".



يذكر أن الأمير أندرو، الذي لم توجه إليه أي تهم جنائية، ينفي بشدة المزاعم الموجهة إليه.

وكان القاضي كابلان قد رفض سابقًا طلبًا لوقف الدعوى المدنية ضد أندرو بشأن مسائل الاختصاص القضائي بعد أن جادل محامو الدوق بأن السيدة جيوفري تعيش في أستراليا وليس الولايات المتحدة، حيث يتم النظر في القضية.



يأتي الحكم بعد إدانة غيسلان ماكسويل الشهر الماضي بتهمة تجنيد فتيات قاصرات للاعتداء الجنسي من قبل صديقها السابق إبستين، الذي انتحر في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

