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إيلاف من بيروت: بعد أكثر من شهر بقليل من سقوط الصواريخ الباليستية الأولى على مطار كييف الدولي، تعطلت الحملة الروسية وخرجت عن مسارها بسبب المقاومة الأوكرانية العنيدة - وفي الأيام القليلة الماضية من خلال الهجمات المضادة الأوكرانية السريعة على عدة جبهات.

رحلة الرئيس الشيشاني قديروف من الشيشان إلى ماريوبل، حيث توجّه إلى هناك للإشراف على سير المعارك بشكل شخصي. pic.twitter.com/TnHDxb3nqy — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 28, 2022

بحسب تقرير نشره موقع "سي إن إن"، تحتفظ القوات الروسية بتفوق عددي كبير - لكنه ليس ساحقًا. كافحت مجموعاتهم المدرعة ضد الأسلحة المضادة للدبابات التي يزودها الغرب والطائرات بدون طيار التركية الصنع. لقد ضربت الدفاعات الجوية الأوكرانية وزنها، ويتم تعزيزها الآن بآلاف صواريخ ستينجر الأميركية الصنع.

سمح ضعف الدعم اللوجستي والتكتيكات المشكوك فيها والأدلة المتزايدة على ضعف الروح المعنوية بين مجموعات الكتائب التكتيكية الروسية للجيش الأوكراني بصد التقدم الروسي في عدة مناطق - والبدء في نقل القتال إلى العدو.

يشير تحليل "سي إن إن" لصور الأقمار الصناعية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الرسمية من كلا الجانبين إلى أن الصراع قد ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة: حرب استنزاف قد يخسر فيها الروس أرضًا أكثر مما يكسبون ويعانون مشكلات إعادة الإمداد مثل قطع الأوكرانيون خطوطهم الممتدة.

الجيش الأوكراني يدمّر طائرة روسية في سماء كييف بصاروخ ستينغر. pic.twitter.com/Geca4gY8SU — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 28, 2022

هناك مؤشرات إلى أن الجيش الروسي يحاول تعويض ذلك بزيادة استخدام القوات الصاروخية والنيران غير المباشرة من المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة. في شمال وغرب كييف، على سبيل المثال، يبدو أن الروس يحفرون في مناطق مثل إيربين وماكاريف، حيث أقامت القوات الأوكرانية سيطرة ضعيفة، بدلاً من السعي للتقدم.

في الأسبوعين الماضيين، كان هناك ارتفاع في الضربات الصاروخية الروسية، من لفيف في الغرب إلى جيتومير في وسط أوكرانيا وميكولايف في الجنوب، حيث كانت الأهداف الرئيسية هي مقالب الوقود والمستودعات العسكرية والمطارات.

أوكرانيا: إلى الهجوم در

كان الأوكرانيون حذرين في الغالب بشأن شن الهجوم، لكن مستشار الأمن القومي أوليكسي دانيلوف قال يوم الجمعة: "نحن نشن هجومًا مضادًا في بعض المناطق، وهذا الهجوم المضاد مثمر تمامًا".

عمليات القتال هذه محدودة ومركزة ولكنها تشمل جبهات في جنوب ووسط أوكرانيا والشمال الشرقي. يصفها معهد دراسة الحرب، في آخر تقييم له، بأنها "حكيمة وفعالة، مما يسمح للقوات الأوكرانية باستعادة مناطق صغيرة من التضاريس المهمة من الناحية التكتيكية أو العملياتية دون زيادة طاقتها."

جنوب أوكرانيا

ربما يكون الدفع نحو مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا هو الأكثر طموحًا. بعد مقاومة محاولات القوات الروسية للاستيلاء على ميكولايف - رأس جسر للاعتداء على أوديسا - شن الأوكرانيون هجمات صاروخية مدمرة على القيادة الروسية في مطار خيرسون (كما يقولون) (مما أسفر عن مقتل جنرال روسي في هذه العملية، على حد قولهم) وتمكنوا من السيطرة على الأرض في شمال المدينة. وأثار هذا العصيان المدني في المدينة أعصاب القوات الروسية.

ونزل حشد كبير، الأحد، إلى شوارع مدينة كاخوفكا شرق خيرسون احتجاجا على الاحتلال الروسي. وقال الصحفي المحلي أوليه باتورين لشبكة "سي إن إن" إن القوات الروسية ما زالت تسيطر على المنطقة. Kakhovka مهم لأنه قريب من جسر يربط خيرسون بالنقاط الشرقية. سيكون من الصعب الحفاظ على ممر بري روسي يربط شبه جزيرة القرم بحدودها بدون هذا الوصول.

#Ukraine: Local forces (claimed to be operating behind Russian lines) captured a Russian supply truck full of small arms ammunition and likely tank ammo also.



This occurred a few days ago but precise location is unknown. pic.twitter.com/iR7Ak2kr2L — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 28, 2022

وقال باتورين إن معارك عنيفة اندلعت بالقرب من بلدة تافريسك ونوفا كاخوفكا القريبة، حيث كان هناك تركيز كبير للقوات الروسية. قد يكون لتطور هذه المعركة تأثير كبير على الحملة الروسية في الجنوب.

شمال شرق أوكرانيا

ربما من المدهش أن الوحدات الأوكرانية قد استولت أيضًا على أراضي قريبة من الحدود الروسية، حول مدينتي خاركيف وسومي. خاركيف، على بعد 30 ميلاً فقط من الحدود الروسية، تعرضت لهجوم مستمر تقريبًا منذ اليوم الأول للغزو لكنها لا تزال في أيدي الأوكرانيين.

يبدو الآن أن القوات الأوكرانية قد استعادت بعض المناطق النائية. وادعى رئيس إدارة منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، السبت، أنه تم "تحرير عدة مستوطنات" شرقي المدينة.

أظهر مقطع فيديو طويل حللته شبكة سي إن إن هجوما شنته قوات كتيبة آزوف القومية المتطرفة على قرية بالقرب من خاركيف وأخذت فيه عددا من السجناء الروس، يبدو أن بعضهم أصيب بجروح خطيرة. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى سلسلة من القرى الواقعة جنوب خاركيف في أيدي الأوكرانيين الآن.

تواصل القوات الروسية محاولة استمرت أسابيع للسيطرة على مدينة إيزيوم الواقعة جنوب خاركيف، لكن المقاومة الأوكرانية مستمرة في المدينة المتضررة بشدة.

وصرح المسؤول المحلي ماكسيم ستريلينك، الأحد، بأن "الوضع في إيزيوم معقد للغاية في الوقت الحالي، والقتال العنيف مستمر".

في الشمال الشرقي، عادت القوات الأوكرانية للسيطرة على بلدة تروستيانتس، على بعد حوالي 30 ميلاً من مدينة سومي، غانمة دروعاً روسية تتضمن دبابة T-80 ومركبات قتال مشاة مدمرة ومهجورة. .

نشر اللواء 93 الأوكراني صوراً على حسابه على فيسبوك تظهر جنوده في تروستيانتس، وقال إن الروس قد فروا - "تاركين وراءهم أسلحة ومعدات وذخيرة".

مقطع فيديو قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه إطلاق نار "استعراضي" من قوات شيشانية موالية لروسيا تستهدف منزلا مدمرا يبدو فارغا، فيما يقول مصور الفيديو: "هيا، هيا، لنبدأ، أنا أطلق النار" والجنود ينظرون إلى الكاميرا#إرم_نيوز #Ukraine #Russian #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/keQtWqCI7t — إرم نيوز (@EremNews) March 28, 2022

كييف وضواحيها

إلى الشرق من كييف، شهدت الأيام القليلة الماضية مكاسب أوكرانية في منطقة ريفية إلى حد كبير على بعد 40 ميلاً (70 كيلومترًا) من العاصمة، حول قريتي لوكيانيفكا ورودنيتسكي. إذا استمرت هذه المكاسب، فقد تعقد سلسلة إمداد روسية طويلة بالفعل، بل وتعطل الوحدات الروسية المتقدمة.

إنها ليست كلها حركة مرور في اتجاه واحد. لا تزال مدينة تشيرنيهيف شمال كييف محاطة بالقوات الروسية التي دخلت أيضًا مدينة سلافوتيتش القريبة في نهاية هذا الأسبوع. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يسيطرون على وسط المدينة مستخدمين قنابل صوتية وطلقات نيران آلية في الهواء بينما احتج حشد من عدة مئات من المدنيين الأوكرانيين.

ويحتفظ الروس بالقدرة على قصف ضواحي كييف من الشمال.

لغة موسكو المتغيرة

بحسب "سي أن أن"، مع تعثر حملتهم البرية، أكد المسؤولون الروس أن تطويق المدن الأوكرانية يخدم في الواقع هدفًا خفيًا: تحديد القوات الأوكرانية ومنعها من التركيز على المناطق الانفصالية في دونباس.

قال الكولونيل جنرال سيرجي رودسكوي، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة لروسيا، يوم الجمعة إن فرض الحصار على المدن الأوكرانية وإلحاق الضرر بالبنية التحتية العسكرية "يسمحان لنا ليس فقط بتقييد قواتهم ومنعهم من تعزيز تجمعهم في دونباس".

في إعلانه عن العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير، قال الرئيس فلاديمير بوتين إنها كانت تهدف إلى تأمين دونباس - المناطق الشرقية من دونيتسك ولوهانسك - من هجوم أوكراني مزعوم.

وبدا أن رودسكوي يشير إلى ذلك، قائلا: "بشكل عام، تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية". وأصر على أن النية الروسية لم تكن أبدًا اقتحام المدن الأوكرانية، مضيفًا أنه بينما لم يتم استبعاد الاحتمال، فإن "قواتنا ووسائلنا ستركز على الشيء الرئيسي - التحرير الكامل لدونباس".

لكن رودسكوي أشار أيضًا إلى هدف أكثر طموحًا لبوتين، وهو ما يسمى بـ "نزع السلاح ونزع السلاح" من أوكرانيا.

الجيش الأوكراني يستعيد السيطرة على بلدة تروستيانتس في جبهة سومي، بعد قضاءه على الجنود الروس الموجودين في البلدة بشكل كامل.



نقص الذخيرة والإمدادات بدأ يظهر بشكل واضح على الجيش الروسي في عدد من الجبهات، وفعلياً لا يوجد تقدّم روسي ملموس خلال الأسبوعين الماضيين. pic.twitter.com/oX07b91OnC — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 28, 2022

تشير الأدلة المتاحة إلى أن القوات الروسية تتقدم على أطراف دونباس. لكن عنصرًا مهمًا من تلك القوات تم تقييده في حصار ماريوبول المرهق. ستؤثر الخسائر هناك على قدرتهم على نشر القوة في مكان آخر في الجنوب الشرقي.

وقال معهد دراسة الحرب إن تعليقات رودسكوي "يمكن أن تشير إلى أن روسيا قلصت من أهدافها وستكون الآن راضية عن السيطرة على مجمل مناطق دونيتسك ولوهانسك، لكن هذه القراءة غير دقيقة على الأرجح". يضيف: "من المحتمل أن يعكس عدم وجود عمليات هجومية روسية كبيرة في معظم أنحاء أوكرانيا عدم قدرة الجيش الروسي على توليد قوة قتالية كافية للهجوم بدلاً من أي قرار في موسكو لتغيير أهداف الحرب الروسية أو التركيز على الشرق".

يبدو أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية غير مقتنعة أيضًا، قائلة إن الوحدات الروسية تعيد تنظيم صفوفها وتوحيدها لتحل محل الخسائر القتالية.

يشير كل ذلك إلى أن مرحلة ثانية وربما تكون أكثر دموية من الصراع على وشك أن تبدأ، حيث تحاول روسيا تنشيط حملة متعثرة على الأرض مع مضاعفة استخدامها للصواريخ الانسيابية والباليستية.