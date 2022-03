إيلاف من بيروت: بعد أكثر من شهر بقليل من سقوط الصواريخ الباليستية الأولى على مطار كييف الدولي، تعطلت الحملة الروسية وخرجت عن مسارها بسبب المقاومة الأوكرانية العنيدة - وفي الأيام القليلة الماضية من خلال الهجمات المضادة الأوكرانية السريعة على عدة جبهات.

بحسب تقرير نشره موقع "سي إن إن"، تحتفظ القوات الروسية بتفوق عددي كبير - لكنه ليس ساحقًا. كافحت مجموعاتهم المدرعة ضد الأسلحة المضادة للدبابات التي يزودها الغرب والطائرات بدون طيار التركية الصنع. لقد ضربت الدفاعات الجوية الأوكرانية وزنها، ويتم تعزيزها الآن بآلاف صواريخ ستينجر الأميركية الصنع.

سمح ضعف الدعم اللوجستي والتكتيكات المشكوك فيها والأدلة المتزايدة على ضعف الروح المعنوية بين مجموعات الكتائب التكتيكية الروسية للجيش الأوكراني بصد التقدم الروسي في عدة مناطق - والبدء في نقل القتال إلى العدو.

يشير تحليل "سي إن إن" لصور الأقمار الصناعية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الرسمية من كلا الجانبين إلى أن الصراع قد ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة: حرب استنزاف قد يخسر فيها الروس أرضًا أكثر مما يكسبون ويعانون مشكلات إعادة الإمداد مثل قطع الأوكرانيون خطوطهم الممتدة.

هناك مؤشرات إلى أن الجيش الروسي يحاول تعويض ذلك بزيادة استخدام القوات الصاروخية والنيران غير المباشرة من المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة. في شمال وغرب كييف، على سبيل المثال، يبدو أن الروس يحفرون في مناطق مثل إيربين وماكاريف، حيث أقامت القوات الأوكرانية سيطرة ضعيفة، بدلاً من السعي للتقدم.

في الأسبوعين الماضيين، كان هناك ارتفاع في الضربات الصاروخية الروسية، من لفيف في الغرب إلى جيتومير في وسط أوكرانيا وميكولايف في الجنوب، حيث كانت الأهداف الرئيسية هي مقالب الوقود والمستودعات العسكرية والمطارات.

كان الأوكرانيون حذرين في الغالب بشأن شن الهجوم، لكن مستشار الأمن القومي أوليكسي دانيلوف قال يوم الجمعة: "نحن نشن هجومًا مضادًا في بعض المناطق، وهذا الهجوم المضاد مثمر تمامًا".

عمليات القتال هذه محدودة ومركزة ولكنها تشمل جبهات في جنوب ووسط أوكرانيا والشمال الشرقي. يصفها معهد دراسة الحرب، في آخر تقييم له، بأنها "حكيمة وفعالة، مما يسمح للقوات الأوكرانية باستعادة مناطق صغيرة من التضاريس المهمة من الناحية التكتيكية أو العملياتية دون زيادة طاقتها."

جنوب أوكرانيا

ربما يكون الدفع نحو مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا هو الأكثر طموحًا. بعد مقاومة محاولات القوات الروسية للاستيلاء على ميكولايف - رأس جسر للاعتداء على أوديسا - شن الأوكرانيون هجمات صاروخية مدمرة على القيادة الروسية في مطار خيرسون (كما يقولون) (مما أسفر عن مقتل جنرال روسي في هذه العملية، على حد قولهم) وتمكنوا من السيطرة على الأرض في شمال المدينة. وأثار هذا العصيان المدني في المدينة أعصاب القوات الروسية.

ونزل حشد كبير، الأحد، إلى شوارع مدينة كاخوفكا شرق خيرسون احتجاجا على الاحتلال الروسي. وقال الصحفي المحلي أوليه باتورين لشبكة "سي إن إن" إن القوات الروسية ما زالت تسيطر على المنطقة. Kakhovka مهم لأنه قريب من جسر يربط خيرسون بالنقاط الشرقية. سيكون من الصعب الحفاظ على ممر بري روسي يربط شبه جزيرة القرم بحدودها بدون هذا الوصول.

#Ukraine: Local forces (claimed to be operating behind Russian lines) captured a Russian supply truck full of small arms ammunition and likely tank ammo also.



This occurred a few days ago but precise location is unknown. pic.twitter.com/iR7Ak2kr2L