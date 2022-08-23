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خبير: 'تدعي أجهزة الأمن الروسية أن أوكرانيا تقف وراء الاغتيال. لكن هذا لا معنى له على الإطلاق'.

إيلاف من بيروت: الأخبار المثيرة من روسيا هي اغتيال داريا دوغينا في 20 أغسطس، ابنة الفيلسوف الإمبريالي الفاشي الروسي ألكسندر دوغين البالغة من العمر 29 عاما. على الرغم من كونه قوميا روسيا مسعورا ومؤيدا لتدمير أوكرانيا، فإن دوغينا كان شخصية تلفزيونية ليست ذات أهمية كبيرة على الساحة السياسية الروسية. ومما لا يثير الدهشة أن مقتلها قد ولد مجموعة متنوعة من النظريات.

وتزعم أجهزة الأمن الروسية أن أوكرانيا تقف وراء عملية الاغتيال. لكن هذا لا معنى له على الإطلاق. فمن ناحية، تفتقر القوات الخاصة الأوكرانية إلى القدرة على تنفيذ عملية اغتيال معقدة في موسكو. والأهم من ذلك، لا يوجد أي سبب على الإطلاق لاغتيال مستوحى من أوكرانيا. دوغينا لا تعني شيئا لكييف. وعلى الرغم من أن والدها عدو أوكرانيا الأيديولوجي والأب الروحي لفلاديمير بوتين، إلا أنه لا يعني أكثر من ذلك.

إذا نظم الأوكرانيون عملية اغتيال سياسية، إنهم سيهدفون إلى جنرال أو شخصية سياسية رفيعة المستوى، وليس دوغين. كما أنها ستركز جهودها على أهداف محتملة في الأراضي الأوكرانية المحتلة: وهذا من شأنه أن يكون منطقيا من الناحية الاستراتيجية ويعزز تحرير هذه المناطق. قتل دوغينا لا يخدم أي غرض وسيكون غير عقلاني تماما.

'جيش' معارض

إذًا، من يكون القاتل؟

يقول إيليا بونوماريوف، وهو برلماني روسي سابق انشق عن موسكو، إن هذا كان من عمل الجيش الجمهوري الوطني، وهي مجموعة يفترض أنها تعارض بوتين. لقد أصدر الجيش بيانا يعلن فيه: 'نحن، النشطاء والعسكريون والسياسيون الروس، الذين أصبحوا الآن أنصارا ومقاتلين في الجيش الجمهوري الوطني، نحظر دعاة الحرب واللصوص والمضطهدين لشعوب روسيا! نعلن أن بوتين مغتصب للسلطة ومجرم حرب عدل الدستور، وأطلق العنان لحرب بين الأشقاء بين الشعوب السلافية، وأرسل جنودا روس إلى موت مؤكد لا معنى له... سيتم إسقاط بوتين وتدميره!'

هذه كلمات صاخبة، ولكن هل هذا الجيش حقيقي؟ من ناحية، فإن حقيقة أن بونوماريوف ينتمي إلى هذه المجموعة تصب في صحتها. ومن شأن وجود مثل هذه المجموعة أن يساعد أيضا في تفسير العديد من الحرائق الغامضة التي ابتليت بها موسكو والمناطق البعيدة من روسيا منذ بدء الحرب.

أخيرا، هناك كل الأسباب الموجبة للاعتقاد أن المشاعر المعادية لبوتين قد وصلت إلى نقطة الغليان بين قطاعات معينة من السكان الروس.

عمل أمني

مع ذلك، سيكون من المنطقي تماما أن نعلم أن جهاز الأمن الروسي، جهاز الأمن الفيدرالي، أنشأ مثل هذه المجموعة واستخدمها لتنفيذ عملية الاغتيال. أنشأ أسلاف جهاز الأمن الفيدرالي السوفياتي العديد من هذه الكيانات لمحاربة التجمعات الروسية والأوكرانية وغيرها من مجموعات المهاجرين غير الروسية وحركات المقاومة المسلحة والمنشقين.

في هذه الحالة، يمكن أن يكون قتل هدف مرئي ولكنه ليس مهما للغاية مثل دوغينا بسهولة ذريعة لإطلاق حملة إرهابية محلية، أو هجوم صاروخي كبير على أوكرانيا.

باختصار، يتناسب الاغتيال تماما مع قواعد اللعبة الخاصة بجهاز الأمن الفيدرالي، وسوف يخدم أغراض بوتين بشكل جيد. ويمكنه الآن أن يعلن أن أوكرانيا 'الإرهابية' و/أو معارضته 'الإرهابية' المحلية يجب أن تدمر بالكامل. وهذا من شأنه أن يتطابق مع الطريقة التي استغل بها جوزيف ستالين اغتيال الموظف الشيوعي سيرغي كيروف في عام 1934، وكيف استغل أدولف هتلر حريق الرايخستاغ في عام 1933 لشن حملة قمعية.

في هذه المرحلة الزمنية، لا نعرف أي تفسير أكثر إقناعًا. لكن الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة قد توفر إجابات مؤقتة. إذا كثف بوتين إبادته الجماعية للأوكرانيين، فقد نستنتج بشكل موثوق أن الجيش الجمهوري الوطني هو من إنشاء جهاز الأمن الفيدرالي. وبدلا من ذلك، إذا قام بوتين بقمع نفسه في الداخل، فمن المرجح أن يكون الجيش حقيقيا. وفي كلتا الحالتين، فإن الاغتيال يعبر عن نظام في ورطة خطيرة. فهي إما تمسك بالقش في يأسها من عدم خسارة الحرب، أو أنها تواجه معارضة حقيقية في الداخل.