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واشنطن: قال خفر السواحل الأميركي إن شخصاً واحداً لقي مصرعه وتبحث فرق الإنقاذ عن تسعة آخرين مفقودين بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة الأحد.

كانت الطائرة المائية تحلق من فرايداي هاربر في جزر سان خوان عند الحدود الكندية الأميركية إلى مطار تاكوما الدولي في سياتل عندما تحطمت بالقرب من بوجيت ساوند شمال وجهتها.

وقال خفر السواحل في بيان "تلقى مسؤلو مركز قيادة قطاع خفر السواحل في بوجيت ساوند تقريراً عن تحطم طائرة مائية فيها تسعة أشخاص وطفل واحد".

وأضاف البيان "عثرت فرق الإنقاذ على شخص متوفى في الموقع وما زال البحث جارياً عن تسع أشخاص في عداد المفقودين"، مضيفاً أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

وقال موقع "فلايت رادار 24"، وهو موقع متخصص لتتبع الرحلات الجوية، إنه سجل آخر إشارة من طائرة من طراز "هافيلاند كندا دي أتش سي-3 موضوعة في الخدمة منذ 55 عاماً، وهي طائرة مروحية ذات محرك واحد في المنطقة عند الساعة 15,05 بالتوقيت المحلي على ارتفاع 30,5 مترًا.