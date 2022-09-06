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كلفت الملكة كل رؤساء الوزراء بتشكيل الحكومة منذ أنتوني إيدن في عام 1955، لكن ليز تراس كانت أول رئيس للوزراء يتوجه إلى اسكتلندا للقاء الملكة.
ففي خرق للتقاليد، لم تلتقِ رئيسة الوزراء الجديدة بالملكة في لندن في قصر باكنغهام.
وبدلاً من ذلك، عقدت الملكة اجتماعاً مع رئيسة الوزراء الجديدة في بالمورال.
وجلست الملكة على العرش في عام 1952، عندما كان ونستون تشرشل رئيساً للوزراء. في ما يلي صور لها مع جميع القادة الـ16 من حكمها الذي دام 70 عاماً.
ونستون تشرشل 1951-1955
أنتوني إيدن 1955 - 1957
هارولد ماكميلان 1957-1963
أليك دوغلاس هوم 1963 - 1964
هارولد ويلسون 1964 - 1970
إدوارد هيث 1970 - 1974
هارولد ويلسون 1964 - 1970
جيمس كالاهان 1976-1979
مارغريت تاتشر 1979-1990
جون ميجور 1990-1997
توني بلير 1997-2007
غوردون براون 2007-2010
ديفيد كاميرون 2010-2016
تيريزا ماي 2016-2019
بوريس جونسون 2019-2022
ليز تراس 2022 وما بعدها
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