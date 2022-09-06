كلفت الملكة كل رؤساء الوزراء بتشكيل الحكومة منذ أنتوني إيدن في عام 1955، لكن ليز تراس كانت أول رئيس للوزراء يتوجه إلى اسكتلندا للقاء الملكة.

ففي خرق للتقاليد، لم تلتقِ رئيسة الوزراء الجديدة بالملكة في لندن في قصر باكنغهام.

وبدلاً من ذلك، عقدت الملكة اجتماعاً مع رئيسة الوزراء الجديدة في بالمورال.

وجلست الملكة على العرش في عام 1952، عندما كان ونستون تشرشل رئيساً للوزراء. في ما يلي صور لها مع جميع القادة الـ16 من حكمها الذي دام 70 عاماً.

ونستون تشرشل 1951-1955

الملكة مع الأمير تشارلز والأميرة آن، التقت بالسير ونستون تشرشل في عام 1953
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الملكة مع الأمير تشارلز والأميرة آن، التقت بالسير ونستون تشرشل في عام 1953

أنتوني إيدن 1955 - 1957

الملكة تصافح السير أنتوني إيدن في عام 1956
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الملكة تصافح السير أنتوني إيدن في عام 1956

هارولد ماكميلان 1957-1963

هارولد ماكميلان الذي شغل أيضاً منصب مستشار جامعة أكسفورد، يرحب بالملكة في الجامعة في عام 1960
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هارولد ماكميلان الذي شغل أيضاً منصب مستشار جامعة أكسفورد، يرحب بالملكة في الجامعة في عام 1960

أليك دوغلاس هوم 1963 - 1964

الملكة تتحدث إلى السير أليك دوغلاس هوم وسيدي هوم خلال حفل استقبال في كاونتي هول في عام 1964
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الملكة تتحدث إلى السير أليك دوغلاس هوم وسيدي هوم خلال حفل استقبال في كاونتي هول في عام 1964

هارولد ويلسون 1964 - 1970

هارولد ويلسون مع الملكة عام 1969
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هارولد ويلسون مع الملكة عام 1969

إدوارد هيث 1970 - 1974

الملكة مع إدوارد هيث وريتشارد نيكسون وبات نيكسون في تشيكرز عام 1970
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الملكة مع إدوارد هيث وريتشارد نيكسون وبات نيكسون في تشيكرز عام 1970

هارولد ويلسون 1964 - 1970

جيمس كالاهان 1976-1979

جيمس كالاهان يلتقي الملكة لتناول طعام الغداء في قلعة وندسور عام 1977
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جيمس كالاهان يلتقي الملكة لتناول طعام الغداء في قلعة وندسور عام 1977

مارغريت تاتشر 1979-1990

الملكة مع مارغريت تاتشر ورونالد ريغان في قصر باكنغهام عام 1984
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الملكة مع مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان في قصر باكنغهام عام 1984

جون ميجور 1990-1997

الملكة مع جون ميجور، الثالث من اليسار، ورؤساء الوزراء السابقين مارغريت تاتشر وهارولد ويلسون وإدوارد هيث وجيمس كالاهان في عام 1992
PA Media
الملكة مع جون ميجور، الثالث من اليسار، ورؤساء الوزراء السابقين مارغريت تاتشر وهارولد ويلسون وإدوارد هيث وجيمس كالاهان في عام 1992

توني بلير 1997-2007

صورة للملكة مع توني بلير في قصر باكنغهام أثناء دعوته لتشكيل حكومة في عام 2002
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صورة للملكة مع توني بلير في قصر باكنغهام أثناء دعوته لتشكيل حكومة في عام 2002

غوردون براون 2007-2010

ديفيد كاميرون 2010-2016

ديفيد كاميرون في قصر باكنغهام عام 2010 حيث دعته الملكة لتشكيل الحكومة
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ديفيد كاميرون في قصر باكنغهام عام 2010 حيث دعته الملكة لتشكيل الحكومة

تيريزا ماي 2016-2019

زارت تيريزا ماي قصر باكنغهام عندما أصبحت رئيسة للوزراء في عام 2016
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زارت تيريزا ماي قصر باكنغهام عندما أصبحت رئيسة للوزراء في عام 2016

بوريس جونسون 2019-2022

زار بوريس جونسون قصر باكنغهام في عام 2019 ليخلف تيريزا ماي
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زار بوريس جونسون قصر باكنغهام في عام 2019 ليخلف تيريزا ماي

ليز تراس 2022 وما بعدها

أصبحت ليز تراس رئيسة الوزراء الخامسة عشرة التي تعينها الملكة بعدما تولت المسؤولية من بوريس جونسون
PA Media
أصبحت ليز تراس رئيسة الوزراء الخامسة عشرة التي تكلفها الملكة خلفا لبوريس جونسون