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كلفت الملكة كل رؤساء الوزراء بتشكيل الحكومة منذ أنتوني إيدن في عام 1955، لكن ليز تراس كانت أول رئيس للوزراء يتوجه إلى اسكتلندا للقاء الملكة.

ففي خرق للتقاليد، لم تلتقِ رئيسة الوزراء الجديدة بالملكة في لندن في قصر باكنغهام.

وبدلاً من ذلك، عقدت الملكة اجتماعاً مع رئيسة الوزراء الجديدة في بالمورال.

وجلست الملكة على العرش في عام 1952، عندما كان ونستون تشرشل رئيساً للوزراء. في ما يلي صور لها مع جميع القادة الـ16 من حكمها الذي دام 70 عاماً.

ونستون تشرشل 1951-1955

Getty Images الملكة مع الأمير تشارلز والأميرة آن، التقت بالسير ونستون تشرشل في عام 1953

أنتوني إيدن 1955 - 1957

Getty Images الملكة تصافح السير أنتوني إيدن في عام 1956

هارولد ماكميلان 1957-1963

Getty Images هارولد ماكميلان الذي شغل أيضاً منصب مستشار جامعة أكسفورد، يرحب بالملكة في الجامعة في عام 1960

أليك دوغلاس هوم 1963 - 1964

Getty Images الملكة تتحدث إلى السير أليك دوغلاس هوم وسيدي هوم خلال حفل استقبال في كاونتي هول في عام 1964

هارولد ويلسون 1964 - 1970

Getty Images هارولد ويلسون مع الملكة عام 1969

إدوارد هيث 1970 - 1974

Getty Images الملكة مع إدوارد هيث وريتشارد نيكسون وبات نيكسون في تشيكرز عام 1970

هارولد ويلسون 1964 - 1970

جيمس كالاهان 1976-1979

Getty Images جيمس كالاهان يلتقي الملكة لتناول طعام الغداء في قلعة وندسور عام 1977

مارغريت تاتشر 1979-1990

Getty Images الملكة مع مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان في قصر باكنغهام عام 1984

جون ميجور 1990-1997

PA Media الملكة مع جون ميجور، الثالث من اليسار، ورؤساء الوزراء السابقين مارغريت تاتشر وهارولد ويلسون وإدوارد هيث وجيمس كالاهان في عام 1992

توني بلير 1997-2007

Getty Images صورة للملكة مع توني بلير في قصر باكنغهام أثناء دعوته لتشكيل حكومة في عام 2002

غوردون براون 2007-2010

ديفيد كاميرون 2010-2016

Getty Images ديفيد كاميرون في قصر باكنغهام عام 2010 حيث دعته الملكة لتشكيل الحكومة

تيريزا ماي 2016-2019

Getty Images زارت تيريزا ماي قصر باكنغهام عندما أصبحت رئيسة للوزراء في عام 2016

بوريس جونسون 2019-2022

Getty Images زار بوريس جونسون قصر باكنغهام في عام 2019 ليخلف تيريزا ماي

ليز تراس 2022 وما بعدها