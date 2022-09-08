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إيلاف من بيروت: كان جعفر قد أمضى عدة ليال مع صدريين آخرين في المنطقة الخضراء ببغداد عندما جاء بيان آية الله. استيقظ الرجل البالغ من العمر 36 عامًا في الساعة 11 صباحًا في إحدى خيام الاحتجاج التي أقامها أنصار مقتدى الصدر خارج مبنى البرلمان، عندما رأى آية الله كاظم الحائري، رجل دين شيعي متشدد مقيم في مدينة قم الإيرانية. واتهم الصدر بـ "تقسيم أبناء الأمة والطائفة" وشكك في شرعية قيادته للتيار الصدري.

سأل جعفر العديد من الأصدقاء عما إذا كان البيان يمكن أن يكون حقيقيًا، وما إذا كان آية الله سيقترب حقًا من ابن صديقه المقرب محمد صادق الصدر، وماذا يعتقدون أن الصدر الأصغر سيفعله ردًا على ذلك. وقال لموقع Middle East Eye البريطاني، إن الجميع مثله "مرتبكون وينتظرون رد الصدر".

فتوى ضدنا

منذ وفاة محمد محمد صادق، عمل الحائري كمرشد روحي للتيار الصدري بناءً على توصية الأب. "لقد قدم لنا نوعًا من الحماية". ولكن الآن بدت تلك الحماية قد أزيلت بشكل مفاجئ وغاضب. يتذكر جعفر: "كنا جميعاً متوترين. تصريح الحائري كان فتوى ضدنا".

في الأيام التي سبقت تدخل الحائري في 29 أغسطس، كانت المنطقة الخضراء تشبه بشكل متزايد منطقة حرب. أثارت اللغة التصعيدية للصدر وخصومه المدعومين من إيران قلق الجميع، وتكدست قوات الأمن والمقاتلون شبه العسكريون في الحي المحصن. أشعل رد الصدر على الحائري الأمر. وأشار إلى أن تصريح آية الله لم يُكتب "بمحض إرادته"، لكنه أعلن "بشكل دائم" اعتزاله السياسة رغم ذلك. وخاطب الصدر أتباعه فقال: "كل واحد حر أن يتركني".

ثم اندلعت الفوضى. ورأى الصدريون خارج البرلمان، الذين كانوا يخيمون هناك لما يقرب من خمسة أسابيع للمطالبة بانتخابات جديدة، أن كلمات الصدر هي ضوء أخضر للتحرك. قسموا أنفسهم إلى مجموعات، وتوجهوا نحو ساحة 14 يوليو القريبة، حيث توقفوا لمدة ساعة تقريبًا، في انتظار المزيد من الناس للانضمام إليهم أو التعليمات، كما قال العديد من المتظاهرين لموقع Middle East Eye. لا أحد وصل. يتذكر جعفر: "لم يتصل بنا أحد ولم يكن هناك من يرد على مكالماتنا. فجأة اختفى الجميع وكأنهم غير موجودين".

كان على المتظاهرين اختيار وجهتهم التالية. إلى يمينهم كان المجمع الرئاسي والسفارة الأمريكية. في الاتجاه الآخر كان القصر الجمهوري، حيث يقوم الرئيس بالكثير من أعماله. اختاروا القصر الجمهوري.

كان لدى القوات الأمنية في المنطقة الخضراء أوامر صارمة بعدم استخدام أسلحتها ضد المتظاهرين "مهما كان الأمر". قال قائد عسكري يخدم في المنطقة للموقع نفسه إن أولئك المحيطين بالقصر الجمهوري لم يكونوا مختلفين. عندما قرر الصدريون احتلال المجمع والتراكم في البركة هربًا من حرارة 50 درجة، لم يوقفهم أحد. مر ما يقرب من ساعة ونصف، ولم ترد أنباء عن منظمى الاحتجاج. واختفى تماما قادة سرايا السلام، الجناح العسكري للصدر، الذين كانوا مسؤولين عن تأمين المتظاهرين وتقديم الدعم اللوجستي لهم، وتُرك الأمر للقادة الميدانيين الصغار في سرايا السلام لقيادة هذه الكتلة الجامحة المكونة من بضع مئات من الرجال.

طُلب من نحو 50 صدريًا البقاء في القصر الجمهوري. واصل الباقون التقدم نحو اعتصام من قبل أنصار إطار التنسيق، وهو تحالف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران في الغالب والمعارضة للصدر، الذين كانوا يخيمون خارج المنطقة الخضراء كمظاهرة مضادة. وقال جعفر: "هذه الخطوة فتحت أبواب جهنم في وجوهنا".

تربصوا بنا

وصل التيار الصدري إلى الجسر المعلق الذي كانت قوات الإطار التنسيقي مقرًا له الساعة 2:45 ظهرًا. وكان بينهم جنود من الفرقة الخاصة الذين بدأوا بضرب الصدريين في محاولة عبثية لمنعهم من عبور نهر دجلة. قال جعفر: "كانوا [جنود الفرقة الخاصة] يتوسلون إلينا ألا نعبر. قالوا إن عبورنا سيعني موتًا محققًا. لم نستمع إليهم ولم نتوقف". في نهاية الجسر المعلق توجد حواجز خرسانية بارتفاع 2-4 أمتار تحيط بالمنطقة الخضراء. واستهدف المتظاهرون الصدريون الأقسام الصغيرة واجتازوا الحواجز.

وكان يتربص أنصار الإطار التنسيقي، الذين ألقوا بالحجارة على الصدريين المتقدمين وضربوهم بالعصي. وقال قائد عسكري إنهم لم يتمكنوا من إجبارهم على التراجع. وفجأة، ظهر خمسة رجال مسلحين من خلف الخيام، وكانوا يرتدون بزات سوداء ويغطون وجوههم بأقنعة سوداء ويحملون بنادق كلاشينكوف. بدأوا في إطلاق النار على الصدريين المتسلقين فوق الحواجز الخرسانية. قال جعفر، الذي كان على قمة أحد الحواجز في تلك اللحظة: "بصراحة، لم يطلقوا النار علينا. لو أطلقوا النار علينا مباشرة، لكانوا قتلوا الكثير منا".

مع احتدام الأمور، قرر الصدريون العودة إلى القصر الجمهوري، لكنهم لم يعلموا أن رفاقهم قد طردوا وتم حشد القوات هناك لمواجهتهم. وانتشرت سحب كثيفة من الغاز المسيل للدموع والصولجان حول المنطقة، مما أدى إلى خنق العديد من المتظاهرين الصدريين، الذين تعرضوا أيضًا لنيران كثيفة. كان جعفر ومجموعته يحاولون معرفة ما كان يحدث. وفجأة ظهرت قوة كبيرة من محيط القصر الجمهوري. كما كانوا يرتدون زيا أسود وأقنعة ويتنقلون في ثلاثة صفوف.

وحمل مقاتلو الصف الأول الهراوات، فيما حمل مقاتلو الصف الثاني الغاز المسيل للدموع والصولجان، وكان الصف الثالث مسلحًا بالبنادق. "استمروا في التقدم نحونا. لقد تجمعنا من كل مكان. كانت أعدادنا بالمئات. توسلنا إليهم. قلنا لهم نحن عراقيون وأنتم عراقيون ولا داعي لهذه القسوة، لكن لم يستمع إلينا أحد"، يتذكر جعفر. أضاف: "كانوا يطلقون الفلفل الحار والغاز المسيل للدموع في الأمام والخلف والوسط بكثافة غريبة. لم يتركوا لنا مساحة أو وقتًا للتراجع أو الانسحاب. لقد تصرفوا بحقد وكراهية. شعرت باليأس. كنت أتنفس الفلفل الحار حرفيًا ولم تتوقف عيناي عن الجري دون أن أمحوهما. كنا، حرفياً، في وسط الجحيم".

يفصل حوالي 2 كم القصر عن معسكر الاحتجاج خارج البرلمان. قال المتظاهرون الصدريون - الجائعون والعطشون والمهجورون والخائفون - لموقع Middle East Eye إنَّهم شعروا وكأنَّهم أطول رحلة في حياتهم. كانت الساعة الآن بعد السادسة مساءً، وبدأت السماء فوق المنطقة الخضراء تغمق بوابل من الرصاص والصواريخ. وصلت التعزيزات التي كان جعفر ورفاقه ينتظرونها أخيرًا. انتهى الهجوم المضاد الصدري، الذي استمر قرابة 20 ساعة، بمقتل ما لا يقل عن 49 مقاتلاً من سرايا السلام، وفقًا لما قاله ثلاثة من قادة الفصائل لموقع Middle East Eye. وأصيب مئات آخرون، من سرايا السلام ومتظاهرين. قال أحد القادة للموقع: "كانت إصابات معظم المقاتلين في الرأس والصدر، بينما كانت إصابات البقية عشوائية". وأضاف: "معظم الخسائر كانت من بين الأشخاص العزل المشاركين في الاعتصام الذين رفضوا الانسحاب، وقتل معظمهم جراء إطلاق النار العشوائي، وقُتل بعضهم عن طريق الخطأ لأنهم وقعوا بين مصدري النيران".

الضربة الإيرانية

عندما ظهر الصدر في الساعة الواحدة ظهرا في اليوم التالي لعقد مؤتمر صحفي من مقر إقامته في النجف في الحنانة، بدا منهكا وغاضبا. أمر أتباعه بمغادرة مواقعهم، وبعد دقائق بدأت بغداد تستعيد هدوءها. صمتت المدافع. لكن بقيت الأسئلة. هل تم التخطيط لأعمال العنف في الأسبوع الماضي؟ هل كان الصدر وأتباعه يحاولون الانقلاب؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يرمش رجل الدين الشيعي قبل أن يتمكن من متابعة الأمر؟ إذا لم يكن انقلابًا، فما الذي حدث على وجه الأرض؟ نظرًا إلى أن الشوارع كانت مجرفة بسبب طلقات الرصاص والشظايا، لم يستطع أحد تحديد من كان يقوم بالقتال.

ويعتقد العديد من معارضي وحلفاء الصدر، وكذلك المراقبين، أن الصدر كان يخطط للاستيلاء على المنطقة الخضراء منذ شهور، لكنه استهان بالقوة العسكرية لخصومه المنتشرين في المنطقة. قال العديد من معارضي الصدر لموقع Middle East Eye إن قادة سرايا السلام فشلوا في تنفيذ الخطة، التي زعموا أنها تضمنت قتل نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق وعدو الصدر اللدود، وضرب مقرات الحشد الشعبي.، وهي مجموعة مظلة شبه عسكرية تهيمن عليها قوات إطار التنسيق. مع ذلك، فإن مسار الأحداث التي رواها الشخصيات الرئيسية من كلا طرفي النزاع، وكذلك شهود العيان والمسؤولون، يوحي بقصة مختلفة تمامًا.

بطريقة ما، كان الصدر يحاول منذ فترة طويلة قيادة انقلاب ضد النظام السياسي العراقي. برزت كتلته على أنها الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر / تشرين الأول، واستخدم هذا النفوذ وتحالفًا مع الأحزاب الكردية والسنية لمحاولة تمزيق نظام تقاسم السلطة الذي يتبعه العراق منذ عام 2003.

وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى الإطاحة بخصوم الصدر المدعومين من إيران من السلطة، الأمر الذي زعموا أنه مؤامرة لتسليم العراق إلى الغرب والقوى العربية الخليجية. مع ذلك، وجد خصوم الصدر نقطة ضعف: غطرسة رجل الدين ومزاجه. قال أحد قادة إطار التنسيق البارز للموقع: "كان تشجيعه على ارتكاب بعض الأخطاء الإستراتيجية أحد أكثر التكتيكات فعالية التي اعتمدها خصومه الشيعة".

توجت زلة الصدر بإصدار أوامره لنواب البرلمان بالاستقالة في يونيو / حزيران، تلتها احتجاجات لاحقة في مبنى البرلمان ومجلس القضاء الأعلى. في غضون ذلك، رفض كل حوار حتى تلبية مطالبته بتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة. كان تدخل إيران متوقعا في أي لحظة. لكن لم يتوقع أحد أن الحائري "سيكون العصا التي ستستخدمها إيران لضرب الصدر"، حسبما قال زعيم سياسي شيعي مقرب من إيران لموقع Middle East Eye. أضاف القيادي أإن الإيرانيين، أكبر لاعب إقليمي في العراق منذ 2003، قرروا "أخيرا" التدخل "لإنهاء الصدر وإزالته من المعادلة السياسية نهائيا باستخدام الحائري".

واختار والد الصدر الحائري لإرشاد رجل الدين والصدريين الروحي بعد اغتيال محمد محمد صادق عام 1999. قال عدد من القادة الشيعة، بمن فيهم أستاذان في المعهد الديني في مدينة النجف المقدسة، لموقع Middle East Eye إن تصريح الحائري كان في الواقع فتوى تجرد الصدر من السلطة وتشكك في عقيدته. قال أحدهم: "من وجهة النظر الفقهية، جردت هذه الفتوى الصدر وأتباعه من الشرعية العقائدية التي أمّنها الحائري لهم على مدى العقدين الماضيين". والآن يواجه الصدر وأتباعه مشكلة عدم وجود مرجعية دينية لمنحهم الشرعية، قال أستاذ الحوزة: "عليهم إيجاد حل سريع". ووصف أستاذ الحوزة الثانية الفتوى بأنها "قاسية ومقسمة للصدر وأتباعه".

إلا أن العديد من المعاهد الدينية في النجف اتفقت على أن للفتوى "طبيعة سياسية"، مشيرة إلى أن الحائري تعرض لضغوط لإصدارها. قال العديد من السياسيين الشيعة للموقع نفسه إن الحائري مات سريريًا منذ فترة. لكن عددا من المعاهد الدينية على اتصال بشقيق حائري الذي يدير مكتبه في النجف قالوا إن آية الله مريض ومنهك وغير قادر على أداء عمله اليومي لكنه لا يزال في كامل قوته العقلية.

يكاد لا يُسمع عن مرجع، استقالة رئيس مدرسة دينية، مثل حائري. المواعيد مدى الحياة. وقال الأستاذ الثاني في الحوزة "لا يوجد مثال ديني على استقالة شخص أو التبرع بأتباعه لآخر. وهذا لم يرد ذكره في تقاليد المعاهد الشيعية أو الفقه الشيعي". على الرغم من أن الصدر التقى بفتوى الحائري بانسحابه من السياسة - وهو أمر وعد به عدة مرات من قبل - لا أحد يستطيع أن يقول ما سيحدث للصدريين، الذين انقطعت بهم السبل دينياً وأمرهم الحائري باتباع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.. كانت خطوة الحائري غير عادية بسبب العداء الذي يحمله الصدر والعديد من أتباعه تجاه التدخل الإيراني في العراق. وقال زعماء الشيعة المقربون من طهران إن التعليمات باتباع خامنئي كانت أكثر ما أغضب الصدريين.

قال سياسي شيعي بارز مقرب من إيران لموقع Middle East Eye: "لقد استفز الإيرانيون الصدريين كثيرًا بفتوى الحائري". وأضاف: "تصريح الحائري كان إعلان حرب صريحًا وفاضحًا أطلقه الإيرانيون على الصدر. الفتوى مجال خاص برجال الدين، أي أن المخابرات والحرس الثوري لا يمكن أن يلعبوا في هذا المجال. إذا لم يكن هذا البيان صادرًا عن مكتب خامنئي نفسه، فقد صدر بعلمه وموافقته".

من كان يقاتل من؟

على الرغم من أن بغداد ظلت هادئة نسبيًا منذ انسحاب التيار الصدري، إلا أن العنف لم ينته في مكان آخر. وبعد أقل من 24 ساعة، اندلعت الأوضاع في البصرة وبابل وكربلاء، حيث استهدف التيار الصدري مكاتب وقادة عصائب أهل الحق، الفصيل المسلح الموالي لإيران. كما هاجموا مجمع القصر الرئاسي في البصرة حيث يتمركز ثكنة لعدد من مقاتلي الحشد الشعبي. استهدف الهجوم مقاتلي عصائب أهل الحق حصريًا، وفقًا لما قاله شهود عيان وقادة من الجانبين. وقالت مصادر أمنية إن أربعة مقاتلين، اثنان من كل طرف، قُتلوا، فيما توفي خامس من سرايا السلام في اليوم التالي متأثراً بجراحه.

وجه محمد صالح العراقي، الشخصية الغامضة التي يستخدمها الصدر لإيصال تعليماته وأفكاره إلى أنصاره وخصومه، يوم الخميس رسالة عامة إلى قيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق: أحذرك يا قيس. إذا لم تقم بكبح جماح ميليشياتك الوقحة وإذا لم تتنصل من القتلة والمجرمين أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك، فأنت أيضًا وقح. وحذرت من "كفاكم تجاهل دماء الناس".

بدا غضب التيار الصدري الموجه فقط ضد مقاتلي عصائب أهل الحق غير مبرر في البداية، لكن قادة التيار الصدري قالوا لموقع Middle East Eye إن الفصيل كان أحد أبرز الجماعات التي قاتلت الصدريين في المنطقة الخضراء في وقت سابق من ذلك الأسبوع. قال أحد قادة التيار الصدري في البصرة: "إنهم من قتلوا أبنائنا. لن نسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. سيكونون هم وعائلاتهم نصيبنا".

"ننتقم أولا، ثم نتحدث"

أمر الخزعلي رجاله بضبط النفس. كما أغلق جميع مكاتب حركته في جميع أنحاء العراق، حتى إشعار آخر. نفى قادة سياسيون وقادة ومنصات إعلامية مرتبطة بعصائب أهل الحق مقاتليها، أو أي قوة أخرى من الحشد الشعبي، قتال الصدريين في بغداد. لكن ثلاثة من كبار قادة الحشد، اثنان منهم شاركا في القتال، قالوا لموقع Middle East Eye إن مقاتلي الحشد هم الذين صدوا الصدريين ومنعوا قوات سرايا السلام المسلحة من دخول المنطقة الخضراء.

قال القادة الثلاثة إن الألوية المكونة من 1500 مقاتل والمرتبطة بأبو فدك المحمداوي، رئيس أركان الحشد الشعبي، كانت تقاتل طوال الوقت. قالوا إن أبو فدك أشرف على المعركة بأمر فالح الفياض رئيس الحشد. وقال القادة الثلاثة إن معظم قادة الفصائل الموالية لإيران "وافقوا على تلقين الصدر وأتباعه درسًا" باستثناء ثلاثة "رفضوا بشكل قاطع المشاركة في القتال لأي سبب من الأسباب".

رفضت منظمة بدر وكتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء إرسال أي مقاتلين للقتال أو المساعدة في صد الصدريين، كما قال أحد القادة المقربين من أبو فدك، لموقع Middle East Eye.

ادعاءات التدخل

قبل منتصف ليل الاثنين، حاول الكثيرون وقف القتال. لكن أي وقف لإطلاق النار اعتمد كليًا على قادة سرايا السلام والقيادة الصدرية. على الجانب الآخر من الصراع، كان الحشد والقوات الأخرى يحاولون ببساطة صد تقدم الصدر، على حد قول القادة من الجانبين. طلبت عدة أحزاب عراقية من قادة التيار الصدري البارزين التدخل لإقناع مقاتلي الصدر بوقف إطلاق النار. وقال المقربون من الصدر إنه بدأ إضرابا عن الطعام ردا على العنف.

لم يبد أي من المحاولات في ذلك الوقت جادًا، وفي الحقيقة لم يكن أمامه سوى فرصة ضئيلة للنجاح. توصل قادة التيار الصدري إلى اتفاق في وقت ما لتهدئة القتال بحلول منتصف ليل الاثنين، لكن الترتيب لم ينطلق. قال أحد القادة السياسيين الشيعة الذين حاولوا التوسط بين الجانبين: "كان الصدريون غاضبين للغاية، وبدا كما لو أنهم كانوا ينتظرون هذه الفرصة لسنوات". واستمر إطلاق النار حتى الساعة 1 من مساء الثلاثاء ولم يتوقف إلا بعد سبع دقائق من إصدار الصدر أمرا صريحا لمقاتليه بالانسحاب.

خطاب الصدر المتلفز، الذي استمر بضع دقائق فقط، ألمح إلى سلطة تدخلت لإجباره على التراجع. فتح ذلك الباب أمام التكهنات. وفي وقت لاحق، قال الصدر إنه كان يتحدث عن نيته الانسحاب من السياسة، وذلك ردا على تصريح الحائري. لكن عددًا من أتباع الصدر بدأوا في الترويج للرواية القائلة بأن آية الله العظمى علي السيستاني، المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، طالب الصدر بوقف القتال.

زعم البعض أن السيستاني هدد بإدانة الصدر علناً إذا لم يتدخل.

بعد توقف إطلاق النار، شكر بعض القادة المدعومين من إيران السيستاني لتدخله. لكن بدلاً من الرد على التدخل الفعلي، كانوا يحاولون التقليل من شأن الصدر وتقديمه على أنه تابع، على حد قول العديد من السياسيين الشيعة البارزين.

بعد ذلك بيوم، بدأت تقارير تفيد بأن حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، هو من تدخل بأمر من إيران. في الواقع، لم يتدخل الرجلان على الإطلاق، بحسب مصادر قريبة منهما. قالت مصادر في النجف لموقع Middle East Eye إن السيستاني لم يتدخل لأنه كان صراعًا سياسيًا. وقالت مصادر داخل حزب الله إن نصر الله لم يتدخل لأنه على خلاف مع الصدر منذ سنوات، ورجل الدين لا يثق بزعيم حزب الله ولن يقبل وساطته.

وبغض النظر عن ذلك، فإن صمت الصدر لمدة 20 ساعة في الوقت الذي انفجر فيه الجحيم يثير العديد من الأسئلة حول ما إذا كان رجل الدين يعرف حقًا عواقب مزاجه وأفعاله. أخبر قادة التيار الصدري موقع Middle East Eye أن معظم الأشخاص في حركته، بما في ذلك من هم في القمة، محبطون وغاضبون، ويشعرون أن الصدر إما خذلهم أو تلاعب بهم. وجاءت خسائر يوم الاثنين نتيجة انعدام التنسيق والتسرع وتقلب المزاج السائد في التيار الصدري. كما أنها كانت نتيجة إخضاع الصدر الصارم لقادته، الذين لم يتمكنوا من معالجة الأخطاء بشكل مستقل واحتواء التداعيات. وقال أحد قادة التيار الصدري البارز لموقع Middle East Eye: "الوضع سيء للغاية. مزاج الصدر وقراراته غير المدروسة ستمنح خصومنا نصرًا تلو الآخر". واضاف "اذا لم ينجح الصدر في احتواء تداعيات الازمة الاخيرة فان المعارك ستندلع مرة اخرى في غضون اسابيع وستمتد هذه المرة الى منطقة اكبر وستصاحبها عشرات الانشقاقات".