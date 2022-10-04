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إيلاف من لندن: اعتذرت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية لعائلتها بعد تجريد أربعة من أحفادها من ألقابهم الملكية وهم أبناء نجلها الثاني الأمير يواكيم.

وفي بيان صدر باللغة الإنكليزية على موقع العائلة الملكية الدانماركية ، قالت الملكة إنها "آسفة" لمدى تأثير القرار على ابنها وعائلته، ولكن الأسف لم يصل إلى حد التراجع.

وشرحت الملكة مارغريت قرارها قائلة: "إن امتلاك لقب ملكي ينطوي على عدد من الالتزامات والواجبات التي ستقع في المستقبل على عدد أقل من أفراد العائلة المالكة. وهذا التعديل، الذي أعتبره دليلًا ضروريًا في المستقبل على الملكية".

وتابعت: "لقد اتخذت قراري كملكة وأم وجدة، لكن كأم وجدة، قللت من تقدير مدى تأثر ابني الأصغر وعائلته. وهذا يترك انطباعًا كبيرًا، وأنا آسفة لذلك".

ومضت لتقول إن أحفادها هم "فخرها وسعادتها" وأعربت عن أملها في أن تتمكن الأسرة الآن من "إيجاد السلام" لتجاوز الوضع.

شرخ ملكي

وكان تم الإعلان عن القرار الذي تسبب في حدوث شرخ في الأسرة في 28 سبتمبر وهو طال أحفاد الملكة وهم: الأمير نيكولاي، 23 عامًا، والأمير فيليكس، 20 عامًا، والأمير هنريك، 13 عامًا، والأميرة أثينا البالغة من العمر 10 أعوام.

واعتبارًا من 1 يناير 2023، سيتوقف وصف الأربعة جميعًا على أنهم أمير أو أميرة، ولن يتم التعامل معهم بصفتهم صاحب السمو الملكي. بدلاً من ذلك، سيذهبون بحسب ألقابهم مثل كونتات وكونتيسة مونبيزات وسيتم مخاطبتهم بصفتهم صاحب السعادة.

جدل

أثارت هذه الخطوة جدلاً في الدانمارك حيث عبر العديد من أفراد الأسرة علنًا عن صدمتهم من القرار.

واتهم الأمير يواكيم والدته "بإساءة معاملة" أطفاله بينما قالت زوجته السابقة ووالدة نيكولاي وفيليكس، ألكسندرا، كونتيسة فريدريكسبورغ، إنه "لا يوجد سبب وجيه" لهذا القرار وأن أطفالها شعروا بأنهم "منبوذون".

وقال الأمير نيكولاي أيضًا إنه وإخوته كانوا "حزينين جدًا" لفقدان ألقابهم.

ولم تؤثر الخطوة على أبناء وريث العرش، ولي العهد الأمير فريدريك، الذين احتفظوا جميعًا بألقابهم، ولم تؤثر على خط الخلافة.