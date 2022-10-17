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إيلاف من بيروت: احتدت الاحتجاجات التي اجتاحت إيران خلال الشهر الماضي، مع دعوات للإطاحة بالجمهورية الإسلامية. لكن من بعض النواحي، كان رجال الدين الاستبداديون في البلاد يستعدون لهذه اللحظة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، التي أسست ثيوقراطية محافظة صمدت حتى اليوم.

أمر مؤسس الثورة، آية الله روح الله الخميني، بإنشاء قوة الحرس الثوري في العام نفسه للدفاع ضد الانقلابات أو الانشقاقات من قبل الجيش النظامي. مع مئات الآلاف من الأعضاء اليوم، الحرس الثوري هو أقوى قوة عسكرية في إيران وكذلك اللاعب الرئيسي في اقتصادها. يجادل العديد من المحللين بأن إيران لم تعد دولة ثيوقراطية يحكمها رجال دين شيعة، بل دولة عسكرية يحكمها الحرس الثوري.

ميليشيا صابرين

إلى جانب قوات الشرطة المحلية، كانت ميليشيا في ثياب مدنية تعرف باسم الباسيج، وهي قوة متطوعة تحت مظلة الحرس الثوري، على الخطوط الأمامية منذ أسابيع، مستخدمة تكتيكات وحشية في محاولة لقمع الاحتجاجات، كما فعلت في الثورات السابقة. لكنهم فشلوا، وفي الأسبوع الماضي، بدأت سلالة مختلفة من المدافعين في الظهور في شوارع طهران والعاصمة ومدن أخرى - رجال أشداء يرتدون زيا مموها باللون الأسمر وعرفهم الشهود بأنهم أعضاء في وحدة كوماندوز تابعة للحرس الثوري تعرف باسم "صابرين".

خارج الباسيج، لا يتدخل الحرس الثوري في الشرطة المحلية إلا خلال فترات الأزمات الشديدة. في الواقع، لجأ النظام إلى جنوده الأكثر ولاء لاستعادة السيطرة على الشوارع. يعتمد مصير هذه الحركة الاحتجاجية – التي تمثل أكبر تحد للنظام الحاكم في إيران منذ عام 2009 – إلى حد كبير على تماسك وولاء الحرس الثوري وبقية قوات الأمن متعددة الطبقات في البلاد. وظلت هذه القوات تشكل حاجزا هائلا أمام الإطاحة بالحكام الدينيين المتشددين في البلاد.

الحرس الثوري منفصل عن الجيش الوطني ومواز له - مكلف بحماية حدود إيران والمرشد الأعلى وغيرهم من كبار المسؤولين. ويقول الخبراء إنهم أصبحوا منسوجين بعمق في الاقتصاد الإيراني وهيكل السلطة لدرجة أن لديهم كل شيء يخسرونه إذا سقط النظام.

"إنهم لا يهتمون حقا كمنظمة بموت الناس، أو بالاضطرابات هنا أو هناك"، قال أفشون أوستوفار، الأستاذ المشارك في تاريخ الشرق الأوسط وشؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية، "إنهم يهتمون بالحفاظ على النظام، وليس الحفاظ على إيران".

لا انشقاق بعدُ

حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن انشقاق أي من قوات الأمن. لكن كانت هناك مؤشرات على أن بعض أولئك الذين كانوا يواجهون المتظاهرين منهكون منذ أسابيع في الشوارع وغير مرتاحين بشأن مستوى العنف، خاصة ضد الشابات، وفقا لشخص مطلع على المناقشات الأمنية. ولمنع الانشقاقات، حذر قادة الجيش والشرطة القواعد من أنه إذا انهار النظام الحاكم، فإن المعارضة ستعدمهم، وفقا لهذا الشخص، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا.

لكن حتى لو انشق بعض الضباط، فمن المرجح أن يواصل الحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية القتال للحفاظ على النظام الحاكم. في هذا الشهر، فتح رجال الباسيج النار على الطلاب وضربوا الأساتذة خلال حملة قمع في جامعة شريف للتكنولوجيا، وهي مؤسسة مرموقة في طهران، وفقا لشهود عيان ومقاطع فيديو. كما تم إرسال الميليشيا إلى سجن إيفين سيئ السمعة في طهران مساء السبت عندما اندلع حريق هائل هناك، بدأ خلال اشتباكات في أحد الأجنحة. ويضم السجن مئات المعارضين والسجناء السياسيين. وقالت إيران يوم الاثنين إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الحريق.

يتباهى الحرس الثوري بترسانة هائلة تشمل برامج الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار. ويشغل كبار قادتهم مناصب سياسية رئيسية، بمن فيهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف. ويقوم فرع الاستخبارات الذي يخشاه الكثيرون باعتقال وترهيب المعارضين والنشطاء السياسيين المعارضين. وقد جندت ذراعهم الخارجية، فيلق القدس، ودربت وسلحت شبكة من الميليشيات الوكيلة، بما في ذلك من لبنان وسوريا والعراق واليمن التي يمكن أن تهب لمساعدتهم.

اقتصاد معسكر

يمتلك ضباط الحرس الثوري مصانع وشركات وشركات تابعة في القطاع المصرفي والبنية التحتية والإسكان وشركات الطيران والسياحة وغيرها من القطاعات. فهي تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات من خلال شبكة من عمليات التهريب. وهم ليسوا مسؤولين أمام الحكومة، حتى عندما تصبح صفقات الفساد علنية. وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في البلاد، إلا أن الحرس الثوري يعمل مثل الجيش النظامي مع التسلسل الهرمي الخاص به.

"لا يوجد إشراف على مصدر أموالهم وما الذي ينفقونه عليه، وأنت تتحدث عن جزء كبير من الدولة الإيرانية"، كما قال روهام ألفاندي، أستاذ مشارك في التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد.

تعتمد قوة الحرس الثوري وثروته على بقاء النظام، وهذا هو السبب في أنهم يرون الاحتجاجات على أنها تهديد. أضاف ألفاندي: "في القمة، هؤلاء الناس لديهم الكثير ليخسروه إذا تحول هذا إلى عنف أو كان ضدهم".

وقادت التظاهرات في جميع أنحاء إيران نساء أحرقن الحجاب الذي يطلب منهن القانون ارتداءه وهتفن 'الموت للديكتاتور' و'المرأة والحياة والحرية'. لقد عبرن عن غضبهن من قادة إيران على مدى عقود من القمع وسوء الإدارة والفساد، وطالبوا بمزيد من الحريات الاجتماعية، وآفاق اقتصادية أفضل، والإطاحة بالنظام الحاكم بالجملة.

لكن حتى الآن، لم يتراجع الملالي قيد أنملة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "نيويورك تايمز"