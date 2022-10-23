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إيلاف من لندن: كشف وكيل أعمال الكاتب البريطاني السير سلمان رشدي عن فقدان البصر في إحدى عينيه وكذلك استخدامه ليده بعد طعنه على خشبة المسرح في نيويورك في أغسطس الماضي.

وتعرض الكاتب البريطاني المولود في الهند، والذي واجه تهديدات بالقتل بسبب روايته "آيات شيطانية"، للهجوم بينما كان على وشك إلقاء محاضرة في ولاية نيويورك.

وأصيب رشدي بـ12 طعنة، بما في ذلك في وجهه ورقبته، لكن الحجم الكامل لإصاباته لم يتضح حتى الآن.

وكيل رشدي



وفي مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية ، قال أندرو وايل الوكيل الأدبي للسير سلمان رشدي إن جروح الرجل البالغ من العمر 75 عامًا كانت "عميقة" وإنه "فقد عين واحدة". وقال السيد ويلي "كان لديه ثلاث إصابات خطيرة في رقبته".

واضاف: "إحدى يديه عاجزة بسبب قطع الأعصاب في ذراعه. ولديه حوالي 15 إصابة أخرى في صدره وجذعه. وقد كان هجومًا وحشيًا".

ورفض السيد ويلي الكشف عما إذا كان السير سلمان بقي في المستشفى، قائلاً إنه لا يستطيع تقديم أي معلومات حول مكان وجوده. وأضاف "سيعيش .. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وقضى السير سلمان ما يقرب من عقد من الزمان في الاختباء بعد نشر كتابه "آيات شيطانية" في عام 1988، والذي يعتبره بعض المسلمين تجديفًا.

فتوى خميني



وصدرت فتوى من الزعيم الديني الإيراني الخميني تطالب المسلمين بقتله بعد إصدار الرواية بعام واحد.

وقال السيد ويلي إن الهجوم "ربما كان شيئًا ناقشته أنا وسلمان في الماضي". واضاف: "الخطر الأساسي الذي واجهه بعد سنوات عديدة من فرض الفتوى هو من شخص عشوائي يخرج من العدم ويهاجمه".

واشار وكييل الكاتب: "لذا ، لا يمكنك الحماية من ذلك لأنه غير متوقع وغير منطقي على الإطلاق. كان مثل مقتل جون لينون."

وفي أعقاب الهجوم على السير سلمان رشدي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الكاتب "وأنصاره هم المسؤولون عما حدث له". ودفع هادي مطر (24 عاما) المتهم بطعن السير سلمان ببراءته من تهمة محاولة القتل والاعتداء، وهو محتجز في انتظار المحاكمة.

