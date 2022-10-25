قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: لقي رجلان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة في إطلاق نار بشرق العاصمة البريطانية، ظهر الثلاثاء. وقالت الشرطة إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات والتحقيق جار.



وقالت تقارير إنه تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 12.15 من صباح يوم الثلاثاء إلى شارع في إلفورد في شرق العاصمة بعد أنباء عن اشتباك وإطلاق أعيرة نارية.



وعثر الضباط على ثلاثة رجال مصابين بطلقات نارية، حيث أعلن عن وفاة أحد الضحايا، وهو في العشرينات من عمره ، في مكان الحادث وتوفي آخر بعد ذلك بوقت قصير.



ونُقل المصاب ، وهو في الثلاثينيات من عمره ، إلى المستشفى حيث لا يزال في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أنها تعرف هوية الرجل في العشرينات من عمره وأن العمل جار لتحديد هوية الرجل الآخر.

حادث مأساوي



ووصف صادق خان عمدة لندن الحادث بأنه "مأساوي" وقال "إن أفكاره مع عائلات الضحايا في هذا الوقت". وأضاف أن "الجرائم العنيفة تدمر الأرواح وتضر بالمجتمعات وتتسبب في حزن الأحباء".



وقالت شميمة أحمد خان ، التي تعيش بالقرب من المكان ، إنها سمعت صراخًا وطائرات هليكوبتر تحلق فوقها.

وقالت: "فتحت نافذتي لأرى ما كان يحدث وكان هناك طوق من الشرطة، كان في منتصف الطريق عبر الشارع. لم أسمع الطلقات لأن المروحية كانت تدور في الأرجاء ، لكنني سمعت صرخات".



وقال كاشف باتيل ، أحد السكان المحليين ، إن استخدام الأسلحة في المنطقة لم يكن غير معتاد. قال لشبكة سكاي نيوز: "لا أشعر أنه مكان جيد لتربية الأسرة ... إذا كنت أفكر في أمي أو أخواتي، لا أريدهم أن يعيشوا في هذه المنطقة، فهي ليست آمنة".

