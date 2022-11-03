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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مهاجم يحمل سكينا نفّذ هجوم طعن الخميس أصاب فيه ضابطا إسرائيليا في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الشرطة إن المهاجم أثار الشكوك وأمر بالتوقف للخضوع للتفتيش قبل أن "يطعن أحد الضباط في الجزء العلوي من جسده" ليُقتل هو بعد ذلك بالرصاص بأيدي ضابطين آخرين كانا في موقع الحادثة.

وقال مسعفون من خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إنهم عالجوا ثلاثة إصابات في مكان الحادث ونقلوهم إلى مستشفيات القدس.

وأكد مستشفى شعاري تصيدق أنه تعامل مع رجل أصيب بطعنة في الجذع ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب ثان بعيار ناري بالخطأ في ساقه ويرجح أنها من الطلقات التي أطلقها الضباط.

ونقلت الإصابة الثالثة إلى مستشفى هداسا ولم تتضح طبيعتها الفور.

وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أن هوية المنفذ لم تحدد بعد.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية في الأشهر الأخيرة تصاعدا في النزاع.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني في أكبر حصيلة قتلى في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات.