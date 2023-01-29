قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



القدس: حكمت محكمة إسرائيلية الأحد على فلسطيني بالحبس مدى الحياة لإدانته بقتل إسرائيلية يهودية تبلغ 19 عاما، وبالحبس 20 عاما لإدانته باغتصابها، في جريمة خلص القضاة إلى أن دوافعها سياسية.

وجاء قرار محكمة القدس إدانة عرفات الرفايعة وهو من سكان الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في إطار قضية قتل اليهودية أوري أنسباخر في شباط/فبراير 2019.

واعتبر قضاة المحكمة أن جريمة قتل أنسباخر تنطوي على "عمل إرهابي".

والرفايعة في أوائل الثلاثينيات من العمر.

وقع الاعتداء في غابة في القدس على مقربة من مركز للشباب كانت تعمل فيه أنسباخر في إطار أداء الخدمة الوطنية.

استياء إسرائيلي

وجاء في نص الحكم أن المدّعى عليه، بعدما عبر إلى إسرائيل بصورة غير مشروعة، "رأى أوري جالسة على صخرة وقرر ان يقتلها لمجرّد أنها يهودية".

ووصف القضاة سلوك الرفايعة وعدم إبدائه ندماً على فعلته بأنه "وحشي وغير إنساني".

وأثارت الجريمة استياء في صفوف الإسرائيليين ودفعت برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تطبيق قانون حجب الأموال عن السلطة الفلسطينية بسبب مدفوعاتها لعائلات السجناء، أو السجناء أنفسهم، المعتقلين بسبب هجمات على إسرائيليين.

تجمع إسرائيل شهريا نحو 128 مليون دولار من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، ثم تعمد إلى تحويل تلك الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية.