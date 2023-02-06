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نيودلهي: أعلنت الهند الإثنين إرسال فرق إنقاذ وفرق طبية ومواد إغاثة فورية إلى تركيا بعد الزلزال الذي أودى بحياة المئات.

وقالت وزارة الخارجية الهندية "تقرّر إرسال فرق بحث وإغاثة تابعة للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وفرق طبية بالإضافة إلى مواد الإغاثة على الفور بالتنسيق" مع تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان إنّ فريقين من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث يتألّفان من 100 شخص ومن كلاب إنقاذ ومعدّات، جاهزان للسفر إلى المنطقة المتضرّرة، كما أنّ فرق الأطباء والمسعفين والإسعافات الأولية اللازمة جاهزة للنقل إلى هناك أيضاً.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه، وقال إنّه "قلق" و"حزين للغاية" لفقدان الأرواح في تركيا - التي تربطها بالهند علاقات باردة - وفي سوريا.

وأضاف مودي عبر تويتر "تعازيّ القلبية لأسر الضحايا. نشارك الشعب السوري حزنه ونبقى ملتزمين تقديم المساعدة والدعم في هذا الوقت العصيب".