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موسكو: وصف وزير الخارجية الروسي الجمعة التظاهرات التي شهدتها جورجيا هذا الأسبوع بأنها "محاولة تغيير النظام بالقوة"، مشيراً إلى الثورة الأوكرانية في العام 2014 التي تعتبرها موسكو محاولة انقلاب دبّرها الغرب.

وقال سيرغي لافروف للتلفزيون الروسي "يشبه ذلك كثيراً (تظاهرات) ساحة ميدان في كييف".

واعتبر مشروع القانون الجورجي المتعلّق بـ"العملاء الأجانب"، والمستوحى من نص روسي وتسبّب في موجة احتجاجات، بأنّه كان "ذريعة لإطلاق محاولة لتغيير النظام بالقوة".