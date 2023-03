إيلاف من الرياض: علّق الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للاستخبارات العامة السعودية، على توقيع الاتفاق بين بلده وإيران برعاية صينية، بالتأكيد أن "لا للولايات المتحدة ولا أوروبا تصلحان أن تؤديا دور الوسيط النزيه بين السعودية وإيران"، وذلك في حديث متلفز لمحطة "فرانس 24"، مضيفاً أن ميزة الصين في هذه المسألة ارتباطها بالبلدين بعلاقات جيدة"، خلافًا لأميركا وأوروبا.

Ex-Saudi intelligence chief Turki Al-Faisal @FRANCE24: "China was the one that could pull off a deal between Iran and Saudi Arabia. Neither the US or Europe would have been able to be an honest broker."

▶️https://t.co/jaIcdl5qJQ pic.twitter.com/kbGqNuOFSG