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نيودلهي: تتوجه مسؤولة أوكرانية إلى الهند الأحد لإجراء اول محادثات مباشرة بين البلدين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وتقيم الهند علاقة صداقة قديمة مع موسكو وامتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو وزادت منذ عام وارداتها من النفط الروسي مقابل حد الدول الغربية من إمداداتها الآتية من روسيا.

جاباروفا

وأعلنت الحكومة الهندية في بيان أن أمينة جاباروفا، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني "ستتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في اوكرانيا" مع مسؤول بارز في وزارة الخارجية الهندية.

وبحسب البيان فإن الهند لديها "علاقات ودية وتعاون متعدد الاوجه" مع اوكرانيا، وستكون الزيارة مناسبة "لتعزيز التفاهم والمصالح المتبادلة".

ولا يوجد ما يشير إلى أن جاباروفا ستلتقي مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي أووزراء من حكومته.

وذكر تقرير في صحيفة "ذا هيندو" السبت أن جاباروفا ستلتقي مع وسائل اعلام ومراكز أبحاث في نيودلهي في محاولة لحشد الدعم لاوكرانيا.

ومن المرجح أيضا بحسب الصحيفة أن توجه دعوة لمودي لزيارة كييف.