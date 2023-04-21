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إيلاف من لندن: بعد ساعات من استقالة دومينيك راب من منصب نائب رئيس الوزراء وزير العدل على خلفية البلطجة والتنمر، أجرى رئيس الوزراء البريطاني تعديلا وزاريا محدودا.

وتم تعيين أوليفر دودِن نائباً جديداً لرئيس الوزراء وسيتولى أليكس تشوك منصب وزير العدل بعد استقالة راب، الذي تبين أنه قام بالتنمر على الموظفين خلال فترة وجوده في الحكومة.

واستقال راب من منصبه صباح الجمعة بعد تقرير عن سلوكه وجد أنه تصرف "بطريقة مخيفة" وكان "عدوانيًا بشكل غير معقول ومستمر" في الاجتماعات.

لكنه هاجم النتائج ووصفها بأنها "معيبة" ، وادعى أنها "تشكل سابقة خطيرة لسلوك الحكم الرشيد".

وكان السيد دودِن نائب رئيس الوزراء الجديد، يخدم في حكومة ريشي سوناك كمستشار لدوقية لانكستر ووزيرا لمكتب مجلس الوزراء قبل التعيين الجديد ، وسيستمر في تلك المناصب إلى جانب مسؤولياته الجديدة.

مشمولون بالتعديل

وبموجب التعديل تم الآتي:

تعيين أليكس تشالك وزيرا للعدل ليكون الوزير العشر الذي يحمل الحقيبة خلال 10 سنوات، وهو كان وزيرا أصغر في وزارة الدفاع.

وأصبح جيمس كارتليدج وزيراً صغيراً جديداً في وزارة الدفاع خلفا لتشالك، كما تم نقل غاريث ديفيز إلى وزارة الخزانة كوزير دولة، وتم تعيين كلوي سميث وزيرة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، لملء شاغر ميشيل دونيلان التي هي في إجازة أمومة.

كما أصبح جون ويتينغديل وزيراً في كل من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، حيث سيغطي جوليا لوبيز ، التي ستذهب أيضًا في إجازة أمومة.

حليف سوناك

وإلى ذلك، فإنه يُنظر إلى نائب رئيس الوزراء الجديد أوليفر دودِن على أنه حليف وثيق للسيد سوناك، فقد دعمه في حملته القيادية، وكان له دور مهم في الحكومة منذ اصبح صديقه سوناك الرجل الأزل في 10 داونينغ ستريت.

وكان دودِن شغل منصب وزير الثقافة ثم رئيس حزب المحافظين في عهد بوريس جونسون، لكنه استقال من الحكومة بعد هزيمة مزدوجة في الانتخابات الفرعية للمحافظين في يونيو الماضي، ليصبح أول وزير يسقط سيفه وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء آنذاك بسبب فضيحة حفلات داونينغ ستريت في فترات اجرارءات كورونا الاحترازية.

تلقى السيد دودِن تعليمه في مدرسة حكومية انتقائية في هيرتفوردشاير قبل أن يتوجه إلى جامعة كامبريدج، حيث درس القانون. وبعد تخرجه عمل في حزب المحافظين كباحث وأصبح فيما بعد مستشارًا خاصًا ونائبًا لرئيس هيئة أركان رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون.

أصبح دودِن نائباً في البرلمان في عام 2015 ويمثل دائرة هيرتسمير، بأغلبية كبيرة تزيد عن 21000 صوتا.