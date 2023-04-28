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بودابست: دعا البابا فرنسيس الذي بدأ الجمعة زيارة تستغرق ثلاثة أيام الى المجر الى ان "تجد أوروبا روحها من جديد" في مواجهة "نوع من مرض الطفولة في التعامل مع الحرب".

في شوارع العاصمة التي شهدت تدابير أمنية مشددة، استقبل سكان البابا الارجنتيني (86 عاماً) حاملين إعلام المجر والفاتيكان. وستقتصر زيارة البابا على بودابست بسبب صحته الهشة التي ستتم مراقبتها من كثب بعد شهر من دخوله المستشفى.

في أول خطاب ألقاه في هذا البلد الوقع في وسط أوروبا على حدود أوكرانيا، قال البابا "يبدو أنّنا نشهد غروبًا حزينًا لحلم جوقة السًلم، بينما يسيطر العازفون المنفردون للحرب".

وأضاف الحبر الأعظم "عاد زئير القوميّات" معتبرا انه "على المستوى الدولي يبدو ان للسياسة تأثيرا في تأجيج النفوس بدلا من حل المشاكل، وتنسى النّضج الذي تم بلوغه بعد أهوال الحرب، وعادت الى نوع من مرض الطفولة في التعامل مع الحرب".

وتابع "في هذا المنعطف التّاريخي، تُعتبر أوروبا أساسيّة. لانها بفضل تاريخها تمثل ذاكرة الانسانية. بالتالي هي مدعوة الى ان تقوم بالدور الذي يعود اليها: وهو توحيد المتباعدين، والتّرحيب بالشعوب في داخلها، ولا تترك أحدًا عدُوا الى الابد. لهذا من الضروري ان تجد أوروبا روحها من جديد".

في استثناء ضمن دول الاتحاد الاوروبي، لم تقطع المجر علاقاتها مع الكرملين. ويمتنع رئيس وزرائها فيكتور اوربان عن انتقاد الرئيس الروسي ويرفض ارسال أسلحة الى كييف.

من جهته يدين البابا "العدوان" على أوكرانيا لكن الحبر الاعظم يحاول الحفاظ على حوار مع موسكو رغم أن محاولته للوساطة لم تؤد الى نتائج حتى الآن.

قبل دقائق من ذلك، اجتمع البابا مع اوربان على مدى عشرين دقيقة، في لقاء مغلق شدد فيه رئيس الوزراء على المسيحية "رسولة السلام".

"الحضارة المسيحية"

بالنسبة لاوربان (59 عاماً) المتمسك بتشجيع "الحضارة المسيحية" فإن مجيء البابا بعد سنتين على توقفه في بودابست لسبع ساعات، يشكل نجاحاً دبلوماسياً.

وقال لاسلو تيميسي الصحافي المتقاعد الذي حضر لمشاهدة البابا لوكالة فرانس برس "أنا مسرور، كل الأنظار متجهة الى المجر".

في هذا البلد الذي يعد 9,7 ملايين نسمة بينهم 39% من الكاثوليك بحسب آخر الارقام عام 2011، يحرص أوربان ومناصروه على إظهار النقاط المشتركة مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية.

في خطابه أشاد البابا أيضاً بالقيم المسيحية التقليدية التي تتمسك بها الحكومة المجرية لا سيما عبر "سياساتها الفعالة للمواليد والعائلة".

واستهجن "الاستعمارات الايديولوجية التي تقضي على الاختلافات كما في حالة ما يسمى ثقافة وحدة الجنس او تقديم مفاهيم مختزلة للحرية على واقع الحياة وتتباهى مثلا بانها حققت انجازا في +الحق على الاجهاض+ الذي لا معنى له والذي هو دائما هزيمة مأسوية".

ذكر البابا فرنسيس المجر ايضا بواجبها لجهة استقبال المهاجرين مشددا على ضرورة "الانفتاح على الآخرين" في مواجهة نزع "الانطواء على الذات".

وقال ان القيم المسيحية لا يمكن ان تتجلى عبر الاغلاقات في وقت نصبت فيه المجر أسيجة على حدودها وفرضت قيودا على تقديم طلبات اللجوء في سفاراتها في الخارج ما كلفها ادانات عدة من محكمة العدل الاوروبية.

يعد البابا من أشد المدافعين عن المهاجرين ويطالب باستمرار بتوزيع عادل لهم داخل الاتحاد الأوروبي.

إدراكاً منه لهذا الموقف الدبلوماسي الحساس، حرص البابا على تقديم نفسه "كصديق وشقيق للجميع" فيما شددت السلطات على الطابع الروحي لهذه الزيارة مؤكدة انها ليست "حدثاً سياسياً".

لقاءات البابا

بعد ظهر الجمعة، يلتقي البابا رجال الدين المحليين في كاتدرائية القديس اتيان التي نصبت أمامها شاشات عملاقة ووضعت كراس فيما اتخذت تدابير أمنية مشددة في محيط المدينة التي تعد 1,7 مليون نسمة ويعبرها نهر الدانوب.

خلال رحلته الحادية والأربعين إلى الخارج منذ انتخابه في العام 2013 ، سيلقي البابا فرنسيس ستة خطابات ويترأس قداسًا في الهواء الطلق الأحد. كذلك، سيلتقي الفقراء والشباب وأعضاء الكنيسة المحلية وممثلي القطاع الجامعي والثقافي.

على الرغم من تقدمه في السن والآلام التي يعانيها في الركبة التي ترغمه على الاستعانة بعصا أو كرسي متحرك، لا يزال البابا يسافر. فهو سيزور لشبونة في آب/أغسطس ومرسيليا في أيلول/سبتمبر وكذلك منغوليا.

والبابا فرنسيس هو ثاني حبر أعظم يزور المجر، بعد زيارتي البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في العامين 1991 و1996.