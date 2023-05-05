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إيلاف من بيروت: أعلن جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية، ويسعى دونالد ترمب جديًا لنيل ثقة الجمهوريين في سباقه الثاني إلى البيت الأبيض. لكن ثمة آخرون مرشحون للرئاسة الأميركية.

روبرت إف كينيدي جونيور

من بين سياسيي الحزب الديمقراطي، يحاول المحامي روبرت ف. كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، نيل ترشيح حزبه. زعم السياسي البالغ من العمر 69 عامًا، المعروف بآرائه المناهضة للتلقيح، وجود صلة بين اللقاح ومرض التوحد، فضلاً عن نشره معلومات كاذبة حول لقاحات كوفيد.

ماريان ويليامسون

كاتبة وناشطة تسعى أيضًا إلى نيل ترشيح الحزب الديمقراطي. تعلن ويليامسون أنها مدافعة شرسة عن التعليم العالي المجاني في المؤسسات العامة. وكانت قد سعت أيضًا لترشيح الحزب الديمقراطي في عام 2020.

لاري إلدر

يحاول العديد من المرشحين عزل ترمب كي لا يحظى بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية. ومن بين هؤلاء المذيع الإذاعي المحافظ لاري إلدر الذي أكد على موقعه الإلكتروني أنه يريد محاربة الجريمة وتعزيز التناغم العرقي ومعالجة التضخم وتحسين الاقتصاد وتقوية حدود أميركا.

نيكي هالي

حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أعلنت عن استعدادها للترشح عن الحزب الجمهوري. هي أول شخصية سياسية رئيسية في الحزب تتحدى ترمب وستكون أول امرأة وأول أميركية آسيوية يرشحها الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس إن تمكنت من ذلك.

آسا هاتشينسون

أكد حاكم أركنساس السابق مشاركته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وهو يدعو إلى قيام الجمهوريين بتقييم خيار آخر غير ترمب، مدعيا أن دوره في غزوة الكابيتول يستبعد تفويضه للترشح مرة أخرى.

فيفيك راماسوامي

أعلن رجل الأعمال مشاركته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، منتقدًا برامج التنوع ومفاهيم العرق والجنس. وهو يعتزم وضع حد لسياسات العمل الإيجابي.

رون دي سانتيس

لم يعلن العديد من المرشحين المحتملين الذين كان متوقعًا أن يشاركوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن ترشيحهم، ومنهم حاكم فلوريدا رون دي سانتيس الذي يُنظر إليه على أنه المنافس الرئيسي لترمب. يتوقع حلفاؤخ أن يعلن ترشيحه بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي في فلوريدا في مايو الجاري.

ليز تشيني

تسعى النائبة السابقة عن ولاية وايومنغ للمشاركة في السباق الرئاسي، وهي تنتقد سياسة ترمب، وتشير دائمًا إلى الضرر الذي ألحقه بالحزب الجمهوري. في العام الماضي، خسرت مقعدها في مجلس النواب لصالح هارييت هاغمان.

كريس كريستي

لمح حاكم ولاية نيو جيرسي السابق إلى أنه قد يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثانية. ترشح في عام 2016 وخسرت أمام ترمب. وسرعان ما أيد ترمب في عام 2016 بعد الانسحاب من السباق وقاد الفريق الانتقالي للرئيس السابق، لكنه تحول لاحقًا إلى أشد منتقديه، وقدم مناشدات لاذعة لحزبه لتغيير الاتجاه.

كريستي نويم

أعيد انتخاب كريستي نويم، الحاكم الجمهوري لولاية ساوث داكوتا، ولاية ثانية في نوفمبر الماضي، ويمكنها الترشح في الانتخابات التمهيدية بعد لفت انتباه الدوائر المحافظة لتجاهلها القيود والتفويضات في ولايتها أثناء الوباء.

مايك بنس

لم يعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس بعد أنه سيشارك في الانتخابات التمهيدية، لكنه كان يجول في الولايات الكبرى ويفكر في القضايا التي يجدها الجمهوريون الآخرون غير مريحة سياسيًا، مثل التغييرات في برنامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والدعوة لفرض قيود على الإجهاض.