برلين: أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين أهمية استقلال القضاء، في وقت يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسة للتصويت على خطة إصلاح النظام القضائي التي تثير انقساما في البلد، وفق ما ذكرت متحدثة باسمها في برلين الاثنين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساس في مؤتمر صحافي دوري "نحن مقتنعون بأن المؤسسات القوية والقضاء المستقل والقواعد الواضحة لجهة الفصل بين السلطات أمر مهم لأية ديموقراطية، وهذا ينطبق أيضاً بطبيعة الحال على إسرائيل".

وأضافت أن الوزيرة "ذكّرت بوضوح" نظيرها الإسرائيلي بموقف برلين خلال اتصال هاتفي في عطلة نهاية الأسبوع.

كما اشارت إلى أن ألمانيا تتابع عن كثب "المناقشات الجارية حاليا في الكنيست".

بند "المعقولية"

وبدأ البرلمان الإسرائيلي الإثنين جلسة للتصويت النهائي على بند "المعقولية"، أحد المقترحات الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية وتسبب بانقسام في البلاد.

وتهدف خطة الإصلاح القضائي إلى الحد من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية.

ويخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية في الدولة العبرية.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

وحض الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.