ياوندي: ارتفعت الاثنين حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في دوالا عاصمة الكاميرون الاقتصادية إلى ما لا يقل عن 37 قتيلاً، حيث أفاد سكان أبنية مجاورة عن وجود "خلل" في البناء و"تشققات"، معربين عن خشيتهم من وجود مزيد من الجثث تحت الأنقاض.

وانهار المبنى السكني المكون من أربعة طوابق على مبنى آخر من طابق واحد قرابة الساعة الواحدة ليل السبت الأحد (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأسفر الحادث عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 21 آخرين، بينهم خمسة في حالة "خطر شديد"، حسبما أفاد عنصر إطفاء طلب عدم الكشف عن هويته، ومحافظ الساحل وهي إحدى مناطق البلاد العشر.

وكشفت وزيرة التنمية الحضرية سيليستين كيتشا-كورتيس التي زارت موقع الكارثة الاثنين للصحافيين أن المبنى المنهار "لم يكن حائزاً ترخيصاً".

عمليات الإنقاذ

واستمرت عمليات الإنقاذ الاثنين، بما في ذلك إزالة الأنقاض باستخدام جرافة على أمل العثور على ناجين، وفق أحد السكان المحليين تواصلت معه فرانس برس.

وقال صامويل ديودوني ايفاها ديبوا حاكم الساحل الذي زار الموقع الأحد، إنّ "الوضع تحت السيطرة وعناصر الإطفاء يعملون لضمان عدم بقاء أي شخص تحت الأنقاض".

وكانت حصيلة سابقة مؤقتة أفادت عصر الأحد بمقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة خمسة آخرين في حالة طوارئ مطلقة.

وفي اليوم ذاته، أفاد مستشفى لاكوينتيني في دوالا بأنّه عالج "13 حالة نتيجة هذه المأساة"، وسجّل حالتي وفاة، أحداهما "فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفتاة في التاسعة عشرة".

وقال المستشفى إنّ الأشخاص الـ11 الآخرين الذين تمّ إدخالهم، هم ثلاثة أطفال تمّت رعايتهم في غرفة طوارئ الأطفال، واثنان من المراهقين، وشابة تبلغ من العمر 28 عاماً، وخمسة رجال.

"خلل" في البناء

وأفادت امرأة تدعى ناتالي تسكن في المنطقة التي انهار فيها المبنى بوجود "خلل" في البناء الذي كان بحالة سيئة.

وقالت "كانت هناك شقوق في الجدران وشعرنا أنه يمكن أن ينهار في أي وقت"، مضيفة "لم يكن ذلك النوع من المباني الذي قد ترغب بالسكن فيه".

في العام 2016، أدّى انهيار مبنى سكني إلى مقتل خمسة أشخاص في دوالا، وأثارت السلطات مسألة الامتثال لمعايير البناء. وفي حزيران/يونيو من العام ذاته، حدّدت السلطات 500 مبنى "مهدّد بالانهيار" في المدينة.