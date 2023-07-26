إيلاف من لندن: أعلن المجلس الأعلى للقضاء العراقي الاربعاء عن تسجيل أرقام متزايدة لحالات الطلاق في البلاد وصلت إلى 8 حالات في الساعة الواحدة.

وأكد المجلس وهو أعلى سلطة قضائية في العراق في تقرير له اليوم تابعته "ايلاف" تسجيل 5880 حالة طلاق في البلاد خلال الشهر الماضي حزيران يونيو عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث.

واشار الى ان عمليات الطلاق هذه شملت 4431 حالة تصديق طلاق خارجي و1449 حالة تفريق بحكم قضائي.

ربع حالات الزواج تنتهي بالطلاق

واوضح المجلس ان الشهر نفسه سجّل 25687 حالة زواج بواقع 2268 عقد زواج و2999 تصديق عقود زواج خارج المحاكم بينما كان أيار مايو الماضي قد سجّل أكثر من 6726 حالة طلاق في البلاد باستثناء إقليم كردستان.

وقد سجلت العاصمة بغداد خلال الشهر الماضي النسبة الاكبر من حالات الطلاق لتصل الى 2151 تفريقا بين الازواج .

وشهد العراق ارتفاعا ملحوظا لحالات الطلاق خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 اذ بلغ عددها 19 ألف و19 حالة ما أشر نسبا عالية وخطيرة في معدلات الطلاق.

خطورة ارتفاع حالات الطلاق

وحذر مركز استراتيجي عراقي لحقوق الانسان من خطورة استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع العراقي منوها الى ان أغلبها يعود الى العامل الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات.

وطالب نائب رئيس المركز حازم الرديني الحكومة بالعمل على معالجة اسباب ارتفاع حالات الطلاق "لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".

صورة تعبيرية لتزايد حالات الطلاق في العراق (تويتر)

الزواج المبكر والخيانة الالكترونية والمخدرات

ويشير متخصصون اجتماعيون عراقيون أيضا الى ان من الاسباب الاخرى لتزايد حالات الطلاق السكن المشترك مع أهل الزوج ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي وهناك أيضا اعتماد الزوج ماديا على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل فضلا عن العنف الاسري والخيانة الزوجية الالكترونية وتعاطي المخدرات.

كما يعد الزواج المبكر سببًا رئيسيًا مضافًا للطلاق حيث تم عام 2020 تسجيل 1498 حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن 15 عامًا من عمرهن بعد وفي العام الذي تلاه 2021 سجلت 2594 حالة.



73 الف حالة طلاق العام الماضي

وكان المجلس الاعلى للقضاء العراقي قد كشف مطلع العام الحالي عن تسجيل حوالي 73 ألف حالة طلاق في المحاكم العراقية خلال العام الماضي 2022 بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.

ويشير المجلس الى ان 28 في المئة من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق.. موضحا ان 70 في المئة من قضايا الطلاق يتم رفعها من قبل النساء وأن أغلب الراغبات في الطلاق يتنازلن عن حقوقهن في سبيل الانفصال.