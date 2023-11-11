تل أبيب: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، جماعة "حزب الله" اللبنانية من تصعيد القتال على الحدود، مضيفاً" أن ما تفعله إسرائيل في غزة يمكن أن تفعله في بيروت.

وقال غالانت للجنود، في مقطع مصور بثته قنوات تلفزيونية إسرائيلية، اليوم السبت، "حزب الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع"، وفقا لوكالة "رويترز". وتابع: "إنه يرتكب أخطاء، ومن سيدفع الثمن في المقام الأول هم المواطنون اللبنانيون. ما نفعله في غزة يمكن أن نفعله في بيروت".

تأتي هذه التصريحات في وقت متزامن مع خطاب لحسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، قال فيه إن حزبه يصعد في هجومه ضد القوات الإسرائيلية انطلاقا من الحدود الجنوبية للبنان. كاشفاً عن استخدام أسلحة جديدة منها مسيرات انتحارية وصواريخ ذات رؤوس حربية كبيرة.

اشتباكات متصاعدة

ويشهد جنوب لبنان اشتباكات متصاعدة الشدة بين مقاتلي "حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية تعمل من لبنان من جهة، والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى.

ويستهدف المقاتلون اللبنانيون والفلسطينيون المواقع القريبة من الحدود الجنوبية للبنان بالصواريخ والهجمات المسلحة، وترد القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي وجوي يستهدف قرى حدودية في لبنان.

وقد بلغ عدد القتلى من اللبنانيين والفلسطينيين نتيجة الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة منذ السابع من أكتوبر نحو 70 قتيلا، غالبيتهم ينتمون لـ"حزب الله" اللبناني.