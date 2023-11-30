القدس: قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بينهم ثلاثة إصابتهم خطرة، صباح الخميس في هجوم بأسلحة نارية عند محطة لتوقف الباصات في غرب مدينة القدس على ما أظهرت حصيلة جديدة للشرطة الإسرائيلية.

ويأتي هذا الهجوم الذي نفذه بحسب الشرطة "اثنان من سكان القدس الشرقية" التي تحتلها إسرائيل، فيما مدّدت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في اللحظة الأخيرة صباح الخميس ليوم سابع.

وقال قائد شرطة القدس دورون ترجمان لصحافيين في مكان الهجوم إن "إرهابيين أتيا في سيارة وكان يحمل أحدهما رشاشا من طراز أم-16 والآخر مسدسا" فتحا النار قرابة الساعة 07,40 (05,40 ت غ).

وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي أن أحد القتلى الثلاثة "امرأة شابة تبلغ الرابعة والعشرين".

وقالت الشرطة في بيان إن المهاجمَين "قتلا على الفور على أيدي جنديين كانا خارج دوام الخدمة ومدني أطلق النار عليهما".

وأشار البيان إلى "العثور على ذخيرة وأسلحة" في السيارة التي كانا يستقلانها.

وبحسب الشرطة فإن المنفذين شقيقان في الثلاثينيات من العمر وهما أسيران محرران من السجون الإسرائيلية.

وتظهر مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت رجلين يخرجان من سيارة بيضاء ويفتحان النار قبل أن يُرديا. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من اللقطات على الفور.

وكان جهاز الإسعاف قال في البداية إن الهجوم وقع في القدس الشرقية المحتلة قبل أن يوضح أنه نفّذ "عند مدخل القدس" في غرب المدينة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن الهجوم "مثال على الحرب التي لا نهاية لها التي نخوضها ضد الجماعات الإرهابية وخصوصا حماس".

أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل، فأبدى تعاطفه مع ذوي الضحايا وقال إن الهجوم بمثابة تذكير بـ "التهديد الذي يمثله الإرهاب الذي تواجهه إسرائيل والإسرائيليون كل يوم".

من جهته، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعازيه لأسر القتلى مشيرا إلى أن رد الفعل السريع للجنود والمدنيين في المكان "حال دون وقوع هجوم أكثر خطورة".

وأضاف "ستواصل حكومتي توسيع توزيع الأسلحة على المواطنين".

وتأتي الحادثة الخميس بعد أسبوعين على مقتل جندي إسرائيلي في هجوم نفذه ثلاثة فلسطينيين عند حاجز عسكري في جنوب القدس.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تبنت الهجوم الذي أصيب فيه خمسة آخرون من عناصر الأمن الإسرائيليين.