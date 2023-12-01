القدس: انتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة التي بدأ سريانها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، صباح الجمعة واستؤنف القتال بين الطرفين على ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس في المكان.

وانتهت مدة الهدنة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة ت غ). وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استأنف القتال ضد حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة" فيما دوت صافرات الانذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع. وأفاد صحافي من وكالة فرانس برس بحصول ضربات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي في مدينة غزة.