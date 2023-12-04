إيلاف من لندن: أعلنت هيئة حي المال اللندني، عن استضافة قمة العام المقبل تحقيق الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، ويمكن لجماهير العالم متابعة القمة بالبث الحي.

ومن المنتظر عقد القمة في "مانشن هاوس" في يونيو 2024 لتصادف منتصف المدة ما بين قمتي المناخ "كوب 28 وكوب 29"، وسوف تركز القمة على إطلاق التمويل من القطاع الخاص لتخفيف آثار المناخ والتكيف معه في أنحاء العالم، وتمويل مشاريع الطبيعة، وكشف الأداء البيئي والاجتماعي والإداري للشركات الذي يدعم تدفق رؤوس الأموال ويعزز الشفافية، وتوسيع سوق كربون طوعية معقولة.

يذكر أن هيئة حي المال هي الجهة المنظِّمة لحي المال بمدينة لندن، الذي يُعرف باسم "الميل المربع"، المكرسة لدعم حي المال الناشط والمزدهر، ودعم لندن التي تتسم بالتنوع والاستدامة في المملكة المتحدة الناجحة على الصعيد العالمي.

قيادات عالمية

هذه القمة تجمع قيادات المؤسسات المالية والشركات وحكومات وغيرها من المؤسسات من أنحاء العالم، وهي امتداد لقمة استضافتها هيئة حي المال في لندن في وقت سابق من السنة الحالية بالشراكة مع رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف كوب 27، والتي تحدث فيها محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، ورئيسة وزراء باربيدوس ميا موتلي.

وأعلن عن تنظيم هذه القمة مسؤول السياسات في هيئة حي المال، كريس هيوورد، وعمدة حي المال بمدينة لندن، بروفيسور مايكل مينيلي، اليوم الإثنين خلال قمة كوب 28 في دبي.

وقال عمدة حي المال في مدينة لندن، بروفيسور مايكل مينيلي: "في هذه السنة التي شهدنا فيها ارتفاعا في عدد الحرائق البرية والفيضانات المدمرة والرياح الشديدة، أضحى حشد التمويل من القطاع الخاص للمساعدة في تمويل الانتقال العالمي العادل في الطاقة للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر ضروريا لإنقاذ الأرواح. وهذا ضروري خاصة هنا في منطقة الخليج، حيث ارتفاع درجات الحرارة يهدد بتحويل أجزاء واسعة من المنطقة إلى مساحات مُحال العيش فيها بحلول سنة 2100".

واضاف: "لهذا السبب يسرني أن أعلن في مؤتمر الأطراف كوب 28 عن استضافة قمة تحقيق الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، حيث سوف نركز على تحويل تعهدات القطاع المالي في مؤتمرات الأطراف السابقة إلى عمل ملموس قبيل انعقاد كوب 29".

القطاع الخاص

وقال مسؤول السياسات في مؤسسة حي المال، كريس هيوورد: "لا يمكن الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر دون مساعدة من رؤوس أموال القطاع الخاص. حيث تشير التقديرات إلى الحاجة إلى 5.7 مليار دولار من الاستثمار سنويا حتى 2030 لتمكين قطاع الطاقة من الانتقال إلى الطاقة النظيفة".

وأضاف: "حاليا يصعب جدا على الأسواق الناشئة الحصول على التمويل اللازم لتمكينها من الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة والوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر. لهذا السبب فإن أحد الحلول التي سوف ننظر بها التوسع في أسواق الكربون الطوعية باعتبارها أداة ضرورية لتشجيع تدفق رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر في الأسواق الناشئة".

وقال: "ولندن، باعتبارها رائدة في العالم بمجال التمويل المستدام، في مكانة تؤهلها لدفع عجلة النمو في أسواق الكربون الطوعية. بالتالي فإن هذه القمة سوف تعرض أفضل الأمثلة من أنحاء العالم على ما يمكن أن ينجح، على أرض الواقع، لتحقيق الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بطريقة عادلة وتشمل الجميع".