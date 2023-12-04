واشنطن: حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الاثنين من أن وقف المساعدات الأميركية لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالانتصار" في حرب أوكرانيا.

وقال ساليفان لصحافيين في البيت الأبيض "على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا (...) أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ ويترك بوتين ينتصر".

وتابع "الأمر بهذه البساطة".

وفي رسالة وجّهتها الإثنين إلى مايك جونسون، رئيس مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين، حذّرت مديرة الموازنة في البيت الابيض شالاندا يونغ من أنه "اذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية".

وجاء نشر رسالة مديرة الموازنة في البيت الأبيض في وقت تقر أوكرانيا بفشل هجومها المضاد الذي بدأ في حزيران/يونيو، في حين تهاجم القوات الروسية مدينة أفدييفكا الواقعة في شرق أوكرانيا من اتجاهين جديدين.

واعتبر ساليفان أن "التصويت ضد تمويل إضافي لأوكرانيا سيضر بأوكرانيا وسيساعد روسيا، وهذا الأمر سيضر بالديموقراطية وسيساعد الطغاة".

وحضّ سالفيان كل أعضاء الكونغرس من ديموقراطيين وجمهوريين على التصويت لصالح التمويل الإضافي.