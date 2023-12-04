لندن: يعتزم وزير الخارجية البريطاني المعين حديثا ديفيد كامرون زيارة واشنطن اعتبارا من الأربعاء وفق ما أفاد مكتبه.

وعُيّن المحافظ كامرون الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2010 و2016، وزيرا للخارجية البريطانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بعد تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وقالت الخارجية البريطانية الأحد في بيان إن زيارة كامرون لواشنطن ستكون فرصة "لإعادة تأكيد قوة علاقة المملكة المتحدة مع أقرب حلفائها الاستراتيجيين".

دعم أوكرانيا وتهدئة التوتر في غزة

وأضافت أن كامرون يصل إلى العاصمة الأميركية الأربعاء حيث يلتقي "أعضاء رئيسيين في إدارة بايدن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إضافة إلى لقاء شخصيات جمهورية وديموقراطية في الكونغرس".

ولفتت الخارجية إلى أن محادثات كامرون تتمحور حول "دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي والعمل على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط".

وكانت أول رحلة خارجية لكامرون في منصبه الجديد، بعد أيام قليلة على تعيينه، قد قادته إلى أوكرانيا.

وتعهد كامرون في كييف أن تُواصل بلاده "تقديم الدعم المعنوي الدبلوماسي والاقتصادي، وقبل كل شيء الدعم العسكري" لأوكرانيا "مهما طال الوقت".