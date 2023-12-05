قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه يخوض اشتباكات في "قلب منطقة خان يونس" في جنوب قطاع غزة، ما يثير مخاوف من "سيناريو أكثر رعبًا" للمدنيين وفق الأمم المتحدة.

ووسع الجيش الإسرائيلي الذي يشنّ منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر هجوما بريا في شمال القطاع المحاصر، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمّته مع نشر دبابات قرب خان يونس التي أصبحت بؤرة التوترات الجديدة، وذلك بعد قرابة شهرين من بدء الحرب.

ومنذ استئناف القتال في 1 كانون الأول/ديسمبر بعد هدنة استمرت سبعة أيام، يقصف الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع ما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى في هذه المنطقة التي لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين منذ بداية الحرب حيث يعيشون في ملاجئ موقتة.

جباليا

والثلاثاء قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان "نحن موجودون في قلب منطقة جباليا، وفي قلب منطقة الشجاعية واعتبارًا من الليلة الماضية في قلب منطقة خان يونس أيضًا"، مضيفا "نشهد أكثر الأيام كثافة (في القتال) منذ بدء العملية البرية".

وحذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية".

هروب

يواصل مدنيون كثر الثلاثاء الهروب سيرا على الأقدام، أو بواسطة دراجات نارية أو عربات محمّلة بأمتعتهم، من خان يونس التي أصبحت المحور الجديد للحرب.

وهم يتوجّهون إلى مدينة رفح المجاورة الواقعة إلى الجنوب والقريبة من الحدود المغلقة مع مصر، وفق ما أظهرت لقطات لفرانس برس.

وكان شهود قد أفادوا فرانس برس بشن القوات الإسرائيلية ليل الاثنين الثلاثاء قصفًا جويًا ومدفعيًا قرب خان يونس وعلى رفح المجاورة في الطرف الجنوبي من القطاع وكذلك على دير البلح إلى الشمال.

قتلى

وأعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس أن القصف الليلي خلّف عشرات القتلى في قطاع غزة. وأدى القصف إلى مقتل 24 شخصًا في مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

ويُلقي الجيش الإسرائيلي يوميًا بمناشير على المدينة تحذر من قصف وشيك وتأمر السكان بترك أحيائهم. وتحدّثت الأجنحة العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي عن قتال ليلي في خان يونس ودير البلح.

منذ صباح الثلاثاء تكرّرت مشاهد الفوضى في مستشفى ناصر في خان يونس، وهو الأكبر في جنوب قطاع غزة، بعد عمليات القصف الليلية.

وأظهرت لقطات لفرانس برس وصول مصابين بسيارات إسعاف أو أوصلهم أقاربهم.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يؤوي هذا المستشفى المكتظ بالجرحى والذي يفتقر إلى الطواقم الطبية والإمدادات، أكثر من ألف مريض بالإضافة إلى 17 ألف نازح.

سيناريو مرعب

وقالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز إنّ "سيناريو أكثر رعبا يوشِك أن تتكشّف فصوله، وهو سيناريو قد لا تملك العمليات الإنسانية القدرة على الاستجابة له".

وقال الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان إيغلاند إن "إفناء غزة هو الآن من بين أسوأ الهجمات على المدنيين في عصرنا".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى إلى 16248 شخصا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأدى هجوم حماس الى مقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا بغالبيتهم في اليوم الأول للهجوم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق السلطات الإسرائيلية.

وحدّثت إسرائيل حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة ارتفاعا إلى 138 وفق ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس الثلاثاء، بعدما أضافت للقائمة شخصا كان اعتُبر منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر في عداد المفقودين.

وخلال هدنة استمرت سبعة أيام في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة في مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، كما تم الإفراج خارج إطار الهدنة عن 25 رهينة.

والثلاثاء قالت مسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية إن حماس أعطت أدوية مخدّرة للرهائن، بما في ذلك المهدئات من نوع ريفوتريل، قبل الإفراج عنهم لكي يبدو أنهم "هادئون وسعداء".

ويشتدّ القصف والقتال في شمال قطاع غزة أيضًا حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "سيطر على مواقع مهمة" لحماس.

حصار

ونفذ الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر حاليًا على عدة مناطق في شمال قطاع غزة، عمليات "في منطقة جباليا"، وهي أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في القطاع ومحاصر حاليًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 82 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وبحسب شهود، استهدفت عشرات الضربات عدة أحياء في مدينة غزة، ما أجبر آلاف المدنيين على الفرار.

وفي تصريح لتلفزيون فرانس برس روت ماريا أبو عاصي (14 عاما) وهي من سكان غزة بعدما نجت من ضربة إسرائيلية، كيف استفاقت قبل ان يتم انتشالها من تحت الأنقاض.

وقالت "رفعت يدي فأحسست بحائط. شعرت بألم كبير أفقدني الوعي مجددا".

احتياجاتٌ هائلة

وباتت الاحتياجات هائلة في القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق، حيث نزح وفق الأمم المتحدة 1,8 مليون شخص بسبب الحرب، من أصل إجمالي سكان القطاع البالغ 2,4 مليون نسمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بعد ظهر الثلاثاء أنها أخلت بشكل شبه كامل معداتها الطبية من مستودعين في خان يونس بجنوب قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل نصحتها بذلك.

اتصالات وانترنت

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" الإثنين انقطاع الاتصال بالهاتف والانترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.

والثلاثاء أعلنت الشركة عودة الشبكة للعمل بشكل تدريجي.

من مصر حيث تتواجد الثلاثاء، أعلنت سامانتا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الولايات المتحدة ستحرر مساعدات إضافية لغزة بـ21 مليون دولار، تضاف إلى مساعدات بمئة مليون دولار تعهّد بها الرئيس الأميركي جو بايدن في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وتمتد الأعمال القتالية إلى الضفة الغربية المحتلة والحدود الإسرائيلية اللبنانية ومواقع مختلفة في الشرق الأوسط حيث تستهدف القوات الأميركية.

وقُتل شاب فلسطيني فجر الثلاثاء في مخيم قلنديا شمال القدس بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي منزل عائلته فيما أصيب أربعة في مواجهات وقعت في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، مكثفة الضغط للحد من موجة عنف تشهدها الضفة الغربية على وقع حرب غزة.

عسكري لبناني

في لبنان، قُتل عسكري وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف الثلاثاء مركزاً عسكرياً في جنوب البلاد، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني، ليكون بذلك أول قتيل من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حماس هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.