إيلاف من بيروت: قالت القناة 13 الإسرائيلية إن حدثًا غير عادي حصل في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء.

فعند مدخل اجتماع مجلس الوزراء الحربي (الكابينت)، طلب حارس أمن تابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفتيش رئيس الأركان هرتسي هليفي.

فعند دخوله إلى جلسة الاستماع، حاول هليفي أن يشق طريقه إلى القاعة في كيريا في تل أبيب، وعندها طلب حارس أمن تفتيشه للتأكد من عدم وجود أي جهاز إلكتروني أو معدات تسجيل. غضب رئيس الأركان وتوجه إلى الحاضرين، وبينهم السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء آفي جيل، وعبر عن استيائه من الحادث.

قبل نحو شهر ونصف نشر، قامت موظفات في مكتب رئيس الوزراء بتفتيش الضباط الذين شاركوا في اجتماع مجلس الوزراء وطلبن التأكد من عدم وجود أجهزة تسجيل بحوزتهم.

حتى ذلك الحين، كان شائعًا جدًا أن يقوم كبار العسكريين بتسجيل المناقشات، سواء للاحتياجات التشغيلية أو للاحتياجات الأخرى، إضافة إلى التسجيل الرسمي الذي يتم في أمانة الحكومة، وسعى مكتب رئيس الوزراء إلى منع ذلك.

رد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء بأن حارس الأمن لم يتلق مثل هذه التعليمات وأنهم لا يتعاملون بهذه الإجراءات الأمنية مع كبار المسؤولين.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أيضًا أن حارس الأمن أراد ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في المناقشة لم يكن بحوزتهم أجهزة تسجيل.