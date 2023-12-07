الرياض: قُتل طياران بتحطم مقاتلة سعودية من نوع "اف-15 اس ايه" خلال مهمة تدريبية في شرق المملكة الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية (واس) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي إنّ "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر الخميس 07 ديسمبر (كانون الأول) 2023 وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران" في شرق المملكة الخليجية.

وإذ أشار إلى مقتل طاقمها، أكد أن لجنة التحقيق لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث قد باشرت مهامها.