إيلاف من القاهرة: أكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن أحد الرهائن الإسرائيليين لدي حماس لقي حتفه الشهر الماضي خلال محاولة إنقاذ كانت تقوم بها قوات خاصة في قطاع غزة.

وذكر الجيش أن الرهينة يدعى ساعر باروخ، وكان من ضمن حوالى 240 رهينة اقتادتهم حماس إلى قطاع غزة في خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن حماس قولها إن باروخ قتل خلال محاولة إنقاذ إسرائيلية فاشلة في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

هدف لم يتحقق

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بصعوبة "تحديد ملابسات وفاة ساعر"، مؤكداً أنه "ليس من المعروف ما إذا كان قتل على يد حماس أو قتل بنيران قواتنا".

ولم تتمكن القوات الإسرائيلية حتى الساعة من إنقاذ سوى رهينة واحدة، بالرغم من أن أحد العناوين الرئيسية لعملية "السيوف الحديدية" كان إعادة الرهائن إلى عائلاتهم.

وجرى منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إطلاق أكثر من 100 رهينة بموجب اتفاقات تبادل للرهائن والأسرى، توسطت فيها قطر ودول أخرى.

وما زال 123 شخصاً على الأقل معتقلين في غزة، وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة 23 منهم.