يعد الأمير البريطاني أندرو وبيل كلينتون من بين الشخصيات البارزة المذكورة في أوراق المحكمة الأمريكية التي تتضمن تفاصيل علاقات مرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين.

وتشكل السجلات التي تم إصدارها حديثًا جزءًا من قضية مرفوعة ضد غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين التي سُجنت لمساعدته في الاعتداء على الفتيات.

لكن الوثائق لم تكشف حتى الآن عن أي مزاعم جديدة كبيرة بشأن إبستين ولا أي معلومات عن شركائه.

وتشمل الأسماء الأخرى في الوثائق المغني مايكل جاكسون والساحر ديفيد كوبرفيلد، على الرغم من عدم وجود اتهامات بارتكاب أي مخالفات.

وتم إصدار الملفات الأولى من المجموعة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة - والتي تغطي حوالي 900 صفحة - يوم الأربعاء، بعد أمر من قاضية نيويورك لوريتا بريسكا، التي اعترفت بأن العديد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم قد تم التعرف عليهم بالفعل من قبل وسائل الإعلام أو في محاكمة ماكسويل الجنائية.

وقد يلقي الكشف عن الأسماء ضوءا جديدا على شبكة الاتجار بالجنس التي كان يديرها إبستين الذي توفي في عام 2019 ، بالتعاون مع شريكته غيلين ماكسويل.

وكان المليونير سيء السمعة على صلة بشخصيات رفيعة المستوى من عوالم السياسة والأعمال والعائلة الملكية البريطانية.

وقد أمر قاض بالكشف عن وثائق المحكمة في دعوى قضائية مرتبطة بماكسويل .

وهناك 187 فردا مختلفا معروفين باسم جون أو جين دو في أوراق المحكمة، وسيتم الآن الإعلان عن أسمائهم الحقيقية.

لماذا يتم الإعلان عن هذه الأسماء ؟

ويتم الكشف عن الهويات بموجب دعوى قضائية ضد غيلين ماكسويل، ابنة قطب الإعلام البريطاني روبرت ماكسويل.

وتقضي ماكسويل عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما على الجرائم التي ارتكبتها مع إبستين.

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وكانت فرجينيا جوفريه قد رفعت دعوى التشهير، وهي إحدى متهمي ماكسويل، وفي ذلك الوقت كانت الأسماء سرية بموجب قرار المحكمة.

لكن في الشهر الماضي، حكمت قاضية في نيويورك بالسماح بكشف النقاب عن الأسماء الآن.

ماذا قالت القاضية عن الأسماء؟

وأشارت القاضية لوريتا بريسكا إلى أن العديد من الأفراد المذكورين في الدعوى القضائية قد كُشفت هوياتهم من قبل وسائل الإعلام أو في محاكمة ماكسويل الجنائية.

وأضافت أن كثيرين آخرين "لم يثيروا اعتراضا" على الإفراج عن الوثائق.

وقالت القاضية في حكمها إن بعض الأسماء المدرجة في القائمة ستبقى سرية، بما في ذلك أسماء الضحايا من الأطفال.

وربما ظهر بعض الأفراد أكثر من مرة تحت أرقام مختلفة للاسم "دو"، لذا فإن العدد الدقيق للأسماء التي سيكشف النقاب عنها غير معروف.

من هم الذين قد تكون أسماؤهم على قائمة إبستين؟

سيكونون مزيجا من الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال غير قانونية، والأشخاص الذين يوجهون هذه الاتهامات، وغيرهم ممن كانوا شهودا محتملين على الجرائم.

ويمكن أن يكون بينهم موظفون استخدمهم إبستين أو أشخاص زاروا منزله أو ذهبوا على متن طائرته الخاصة.

ومن المتوقع أن يكون الأمير أندرو على القائمة. وتشمل ملفات المحكمة 40 وثيقة أدلة من امرأة وجهت اتهامات ضد الأمير.

وزعمت جوانا سيوبيرغ أن الأمير أندرو لمس صدرها أثناء جلوسه على أريكة داخل شقة إبستين في مانهاتن في عام 2001.

وكان قصر باكنغهام قد قال في وقت سابق إن المزاعم "غير صحيحة قطعيا".

وكان الأمير قد دفع الملايين العام الماضي لفرجينيا جوفريه لتسوية دعوى قضائية رفعتها مدعية أنه اعتدى عليها جنسيا عندما كان عمرها 17 سنة.

وقال الأمير إنه لم يلتق قط بالسيدة جوفريه ونفى ادعاءاتها.

لماذا يظهر اسم بيل كلينتون على قائمة إبستين؟

وقد ذُكر الرئيس الأمريكي السابق أكثر من 50 مرة في وثائق المحكمة، وفقا لأيه بي سي نيوز. ولكن لا يوجد أي إشارة لارتكابه أفعالا غير قانونية.

وكان كلينتون قد سافر على متن طائرة إبستين في رحلات إنسانية إلى إفريقيا في أوائل عام 2000 وفي ذلك الوقت أشاد بإبستين باعتباره من الأشخاص الملتزمين بالأعمال الخيرية.

وكان فريق كلينتون قال في وقت سابق إنه قطع العلاقات مع إبستين قبل أن يخضع للتحقيق. وكانوا قد قالوا في الماضي إنه لا يعرف شيئا عن جرائم إبستين.

والعديد من الإشارات لكلينتون في ملفات المحكمة تتعلق بمحاولات جوفريه الفاشلة لجعل الرئيس السابق يشهد حول علاقته مع إبستين، حسب ايه بي سي.

من كان جيفري إبستين؟

توفي جيفري إبستين، المليونير المعروف بعلاقاته مع شخصيات بارزة مثل الأمير أندرو، في السجن في عام 2019.

وحدثت وفاته بينما كان ينتظر توجيه تهم الاتجار بالجنس له، وقرر التحقيق الطبي في نيويورك بأن وفاة إبستين كانت نتيجة انتحار.

وكان إبستين قد اتهم بإدارة" شبكة واسعة " من الفتيات القاصرات لممارسة الجنس، لكنه لم يقر مطلقا بالذنب.

وكان قد أدين قبل عقد من الزمان بطلب ممارسة الجنس من قاصر.