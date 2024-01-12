الجزيرة: قتل 33 مدنيا على الأقل في الخرطوم الخميس قضى 23 منهم في قصف جوي للجيش على منطقة تقع في جنوب شرق العاصمة، وفق ما أفادت الجمعة منظمة "محامو الطوارئ" المستقلة التي ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين.

وأعلنت المجموعة الخميس أن عشرة مدنيين قتلوا بنيران المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوب عاصمة الدولة التي تشهد منذ 15 نيسان/أبريل حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل، حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث" (أكليد).

كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص، كما تقول الأمم المتحدة.

وقالت منظمة "محامو الطوارئ" إن "قصفا جويا في منطقة سوبا تسبب بمقتل 23 مدنيا (...) والعديد من الاصابات بينها أصابات خطيرة".

وفي الحزام الجنوبي للخرطوم، قالت "لجنة المقاومة" المحلية التي تدير التعاون بين سكان الحي الخميس إن "عشرة مدنيين قتلوا غي تبادل لقصف مدفعي في حي سكني وسوق محلية".

وأخفقت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء مفاوضات سلام في السودان، التي تبذلها خصوصا الولايات المتحدة والسعودية، ومؤخراً الكتلة الإقليمية لشرق أفريقيا "إيغاد".

وقبل اندلاع المواجهات بينهما، تعاون البرهان ودقلو لتنفيذ انقلاب وإطاحة ممثلي المجتمع المدني من السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مما وضع حدًا لسنتين من الانتقال الديموقراطي.