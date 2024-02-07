إيلاف من بيروت: أكد أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، أن تهديدات الحوثيين "لا تخيفنا"، وأنه "إذا تعرضنا لهجوم سنرد، ويجب أن يكون هذا واضحاً".

ففي تصريحات صحافية على هامش منتدى "حوارات المتوسط" الملتئم في روما، وردًا على تهديد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي بمهاجمة إيطاليا إن شاركت "بالعدوان على اليمن"، قال تاياني: "نحن ندافع عن حرية حركة التجارة، ولا نهاجم أحداً، لكننا لا نريد بالمقابل أن يهاجمنا أحد"، كما قالت وكالة آكي الإيطالية.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أهمية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وقال: "هناك حركة بحرية حرة وإذا حدثت هجمات فسنرد"، مذكّراً بأن الحوثيين "منظمة إرهابية".

ابقوا على الحياد

كان محمد علي الحوثي، أحد قادة جماعة أنصار الله الحوثية وابن عم زعيمها عبد الملك الحوثي، قد قال لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإثنين: "نصيحتنا لإيطاليا هي الضغط على إسرائيل لوقف المجازر اليومية في قطاع غزّة، فهذا هو ما سيقود إلى السلام".

أضاف الحوثي: "ننصح إيطاليا بالبقاء على الحياد، فلا مبرر لأي مغامرة خارج حدودها. فعملياتنا تهدف إلى وقف العدوان ورفع الحصار، وأي مبرر آخر للتصعيد من جانب الأوروبيين غير مقبول".

ونفى الحوثي للصحيفة الإيطالية وجود أي حصار في البحر الأحمر. قال: "نستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط، والتي تتجه إلى الموانئ المحتلة، والمملوكة لإسرائيليين، أو تدخل ميناء إيلات، ولا نية لدنيا لإغلاق مضيق باب المندب أو البحر الأحمر".