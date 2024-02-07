إيلاف من لندن: أشادت وزارة الخارجية الأميركية بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأربعاء أن الخارجية الأميركية أشادت بجهود المملكة حيال رفع المعايير والتدابير واستخدام التقنيات والوسائل والأدوات الحديثة في المجال الأمني، وخصوصاً في مجال تمويل مكافحة الإرهاب، ورفع المعايير الأمنية والدولية لجواز السفر السعودي، ومراقبة المنافذ الحدودية، وقوائم المسافرين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومحاربة خطابات الإرهاب والتطرف والكراهية، وسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال، ونشر الوسطية والتسامح عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية في المملكة.