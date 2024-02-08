برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إن دول الناتو لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع روسيا وأنها لا تسعى إلى المواجهة معها.

وكتب شولتس في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": "لا نعتبر أنفسنا في حالة حرب مع روسيا ولا نسعى إلى المواجهة معها".

وبحسب شولتس، فإن دول الحلف ستقاوم أي محاولات "لجر الناتو" إلى الصراع في أوكرانيا.

وأكد المستشار أيضا أن أوكرانيا وعلى الرغم من الدعم الغربي، قد تواجه قريبا نقصا جديا في الأسلحة والذخيرة، مشيرا إلى أن بعض الالتزامات المالية قد استنفدت بالفعل، والبعض الآخر، في رأيه، بحاجة إلى تمديد.

وقد أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدفها هو حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

كما لفت بوتين إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة سوى ذلك.

هذا وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية مؤتمره الصحفي السنوي في ديسمبر 2023، عن الأراضي الروسية وتاريخ علاقة موسكو مع الغرب في ظل النزاع الأوكراني.

وأشار بوتين إلى أن "الغرب كان الطرف الذي أفسد العلاقات، وحاول دائما دفع روسيا إلى مكان ما في الخلفية متجاهلا مصالحها الخاصة".

وأكد أن "رغبة الناتو الجامحة في الاقتراب من حدود روسيا من خلال ضم أوكرانيا إلى الحلف، أدت إلى المآسي الحالية، وتسببت بالأحداث الدموية في دونباس لمدة ثماني سنوات"،" أجبرت روسيا على اتخاذ هذه الإجراءات.