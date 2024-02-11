إيلاف من الرباط: جرى السبت ببوزنيقة (جنوب الرباط) انتخاب أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ( غالبية حكومية)، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الخامس للحزب، المتواصل إلى غاية اليوم الاحد .

وتضم الأمانة العامة كلا من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني (برلمان الحزب) المنتهية ولايته، ومحمد مهدي بنسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، وصلاح الدين أبو الغالي، النائب عن دائرة مديونة (الدار البيضاء).

وتتقلد المنصوري منصب عمدة مراكش، وهي أيضا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة الحالية.



نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب

ويشغل محمد مهدي بنسعيد منصب عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وكان قد فاز، عقب الانتخابات التشريعية التي نظمت في 8 أيلول (سبتمبر) 2021، بمقعد نائب برلماني عن دائرة "الرباط – المحيط"، وهو حاليا يشغل منصب وزير الشباب والثقافة والتواصل في الحكومة الحالية.

أما صلاح الدين أبو الغالي، فيشغل منصب المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء- سطات، وعضو المكتب السياسي للحزب. كما يشغل منصب رئيس بلدية مديونة، بالإضافة إلى منصبه كنائب برلماني عن الدائرة ذاتها.

يذكر أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المنتهية ولايته، عبد اللطيف وهبي، كان قد أعلن الجمعة، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الخامس لحزب "الجرار"، عن عدم نيته الترشح لولاية ثانية.

وعرفت فعاليات المؤتمر الوطني أيضا انتخاب نجوى كوكوس رئيسة للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلفا لفاطمة الزهراء المنصوري.