إيلاف من لندن: أذهل رجل بريطاني، الشرطة عندما اتصل بالرقم 999 للإبلاغ عن نفسه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وقالت شرطة شمال يوركشاير إن المكالمة جاءت قبل ظهر يوم الاثنين بقليل، من رجل "لم تكشف عن هويته"، قال إنه كان "يقود السيارة تحت تأثير الكحول ولا يعرف ماذا يفعل".

وقال السائق، وهو في الخمسينيات من عمره، لمشرف المكالمات إنه كان في ناريسبورو السياحية التاريخية التي تعود للعصر الروماني، وقضى "عطلة نهاية أسبوع ثقيلة".

وقال الضباط إن الرجل كان تجاوز الحد الأقصى المسموح به للقيادة تحت تأثير الكحول ثلاث مرات عندما تم تحديد موقعه بعد 15 دقيقة.

يذكر أن الحد القانوني لجهاز قياس الكحول هو 35 ولكن اختبار الرجل عاد عند 118.

وأضاف متحدث باسم شرطة شمال يوركشاير أنه تم القبض عليه للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول وظل رهن الاحتجاز.

