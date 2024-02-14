إيلاف من بيروت: تحولت ساحة مدرسة في بورتسودان، حيث كان الأطفال يدرسون ويلعبون قبل الحرب، إلى موقع تدريب قتالي للنساء والفتيات، تجتمع فيها الطالبات والمدرسات وربات البيوت يوميًا لتلقي التدريبات وكيفية استخدام بنادق كلاشنيكوف الروسية.

بعضه هنا من منطلق الولاء لأبنائهن المجندين الذين تم نشرهم في جميع أنحاء البلاد في حرب القوات المسلحة السودانية ضد قوات الدعم السريع. يصرخن بحماس: "نحن ندعم الجيش! إنهم لا يحتاجون إلينا ولكننا هنا لدعمهم". وتقول إحدى النساء وهي تبكي: "قتلت قوات الدعم السريع ابني، لقد كان ضابطاً"، فيما تقول أخرى والنار في عينيها: "نحن هنا للدفاع عن أنفسنا وعن أطفالنا، كل ما ندافع عنه في مواجهة كل ما فقدناه".

يعد هذا المعسكر أحد مواقع التدريب العديدة للنساء والفتيات التي ظهرت في جميع أنحاء البلاد بعد أن دعا القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان المدنيين إلى حمل السلاح ومحاربة قوات الدعم السريع.

اغتصاب لا يمكن تصوره

إحدى المبادرات وراء التجنيد في بورتسودان تسمى "الكنداكات"، وتعني "الملكات المحاربات النوبيات". هذه كلمة تستخدم لوصف نساء قدن الاحتجاجات المناهضة للنظام في ثورة السودان في ديسمبر 2018.

إنهن يعتبرن أنفسهن جهات فاعلة مدنية تعمل على تمكين النساء المعرضات للعنف الشديد والواسع النطاق الذي تمارسه قوات الدعم السريع. تقول متدربة أخرى في ساحة المدرسة: "حجم الاغتصاب لا يمكن تصوره. لقد التقينا بفتيات في هذه المعسكرات تعرضن للاغتصاب". تضيف: "لدي ثلاث فتيات، وأنا هنا للدفاع عنهن وعن نفسي".

بينما يحملن بنادقهن الرشاشة، تتبادر إلى الأذهان صورة الأخوات نسيبة. كانت هذه أول كتيبة سودانية مقاتلة شكلها الحزب الإسلامي الحاكم بزعامة الديكتاتور العسكري السابق عمر البشير في عام 1990، بعد حوالي عام فقط من انقلابه الذي أنهى سنوات الديمقراطية الأربع التي أعقبت ثورة 1985.

واقتصرت مهامهن على دعم الجيش خلال الحرب الأهلية ضد جنوب السودان والتي مزقت البلاد في نهاية المطاف إلى قسمين.

انتقادات ومخاوف

تم إنشاء المخيم من قبل جمعية الكرامة – التي تأسست بعد الحرب بتمويل حكومي – وتم ربطها ببقايا الإسلاميين من نظام عمر البشير. أثار هذا الانتماء مخاوف من أن تكون المعسكرات أرضًا خصبة لتطرف النساء المصابات بصدمات نفسية.

تقول الصحفية ذكرى محيي الدين، التي تبحث في هذه الظاهرة منذ افتتاح المعسكر الأول العام الماضي: "على الرغم من الانتقادات والمخاوف المستمرة حول هذه المعسكرات التدريبية، فإن عدد النساء المنضمات إليها يتزايد بسرعة". تضيف: "تشير أحدث البيانات إلى أن عدد المجندات يزيد عن 5000، ويعتقد المراقبون أن تزايد حوادث الانتهاكات ضد المرأة في هذه الحرب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع عدد المجندات - وخاصة بين النساء النازحات".

لكن حتى مع انضمام المزيد من المدنيين إلى التدريب، تواصل الجماعات النسوية شجب عسكرة النساء المستضعفات. خديجة، متطوعة وناشطة تبلغ من العمر 23 عامًا وعضو قيادي في لجنة المرأة في البحر الأحمر، تتفهم الدافع وراء تجنيد النساء لكنها ترفض بشكل أساسي الدولة العسكرية، سواء كان الجيش أو قوات الدعم السريع. تقول: "إنهم يشعرون أن هذا يمكن أن يكون شبكة أمان لهن والخيار الوحيد الذي يمكن أن ينقذهن من ظروف البلاد". تضيف: "شخصياً لا أعتقد أن هذا هو الحل الوحيد أو الشيء الذي يمكن أن يوفر الأمان الكامل. لم يتم استكشاف جميع الخيارات. يجب أن تكون هناك ورش عمل واجتماعات ومنتديات لمناقشة الحلول - وهي مناقشات لم نتمكن من إجرائها منذ بداية الحرب بسبب البيئة الأمنية".

المصدر: "سكاي نيوز"