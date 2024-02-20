الرياض: عُقدت الثلاثاء ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، جلسة حوارية بعنوان " الإعلام الغربي: مبادئ سقطت في الاختبار"، شارك فيها الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية سلمان الأنصاري، وأستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة بيرنستون برناد هيكل، ورئيس مركز التفكير السياسي أستاذ في جامعة بغداد الدكتور إحسان الشمري.

وأوضح المشاركون خلال الجلسة، أن الإعلام الغربي واجه لحظة اختبار خاصة خلال بعض الأحداث التي شهدت تصادمًا بين الدول، حيث كانت هناك ازدواجية واضحة في نقل الأحداث من قبل منصات ووكالات الإعلام.

الحقيقة والموضوعية.. أين؟

وأكد المشاركون وجود سياسة معينة تتبعها هذه الوسائل الإعلامية، قد تكون لها أهداف محددة، مشددين على ضرورة أن تكون وسائل الإعلام ملتزمة بنقل الحقيقة بكل دقة وموضوعية. ‏كما بيّن المشاركون أن الإعلام الغربي عادةً ما يسلط الضوء على الجوانب السلبية وخاصة في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن الإعلام العربي ينقل الحدث كما هو بإيجابياته وسلبياته، فيما تتحيّز وكالات الأنباء الغربية في نقل الأحداث.

يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 شباط (فبراير) 2024، انطلق بنسخته الثالثة بالرياض؛ استكمالًا لما شهده من نجاح سابق في نسختيه الأولى والثانية، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.